Терапевт Фокина назвала нужное для здоровья количество шагов

«В день, согласно клиническим рекомендациям, необходимо в среднем 21-42 минуты ходьбы со скоростью, например, 5 км/ч; в подобном темпе это составляет 1.8-3,6 км, в примерном пересчете на шаги это 2300-4600 шагов».

Терапевт Юлия Фокина прокомментировала в интервью утверждение о том, что в день необходимо совершать 10 тысяч шагов. Медик отметила, что на самом деле эта идея тесно связана с рекламной кампанией шагомера, который был изобретен в 60-е годы в Японии. Но в то же время врач подчеркнула: ходить пешком действительно полезно и нужно для укрепления здоровья.Фокина напомнила, что на сегодняшний день кардиологами рекомендуется 150 – 300 минут в неделю аэробных упражнений умеренной интенсивности – к ним относится и пешая ходьба (что важно, не медленная). Терапевт назвала нужное для здоровья количество шагов:Фокина добавила, что если люди чувствуют себя комфортно, стремясь сделать больше шагов, это лишь пойдет на пользу. Исследовательские данные подтверждают, что увеличение числа шагов в течение дня ассоциируется с уменьшением риска заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также рака.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом было названо главное условие для защиты от инсульта.

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