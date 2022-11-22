Врач назвал особенности головной боли при внутричерепном давлении

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головная боль

Возникновение головной боли может сигнализировать о высоком внутричерепном давлении, заявил невролог Виктор Шахнович.

В своем интервью врач-невролог Виктор Шахнович отметил, что внутричерепное давление повышается в результате дисбаланса между выработкой спинномозговой жидкости (ликвор) и ее оттоком. Такой дисбаланс может возникать под влиянием травм, опухолей, инфекций, гидроцефалии, кислородного голодания, кровоизлияния в мозг, его кисты или аневризмы.

Говоря о том, что головная боль может быть симптомом повышенного ВЧД, невролог Шахнович назвал ее особенности.

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«Среди признаков высокого внутричерепного давления: головная боль, отдающая в глаза, снижение артериального давления, тошнота, слабость, головокружение», - сказал он, беседуя с Life.ru.

Врач добавил: при высоком внутричерепном давлении снижается качество зрения. Людям, которые узнали среди названных свои недомогания, невролог посоветовал обратиться к специалисту, причем не откладывая.

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Виктор Шахнович
Виктор Шахнович
Здоровье
врач-невролог, доктор медицинских наук
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