Врач назвал особенности головной боли при внутричерепном давлении

«Среди признаков высокого внутричерепного давления: головная боль, отдающая в глаза, снижение артериального давления, тошнота, слабость, головокружение», - сказал он, беседуя с Life.ru.

В своем интервью врач-невролог Виктор Шахнович отметил, что внутричерепное давление повышается в результате дисбаланса между выработкой спинномозговой жидкости (ликвор) и ее оттоком. Такой дисбаланс может возникать под влиянием травм, опухолей, инфекций, гидроцефалии, кислородного голодания, кровоизлияния в мозг, его кисты или аневризмы.Говоря о том, что головная боль может быть симптомом повышенного ВЧД, невролог Шахнович назвал ее особенности.Врач добавил: при высоком внутричерепном давлении снижается качество зрения. Людям, которые узнали среди названных свои недомогания, невролог посоветовал обратиться к специалисту, причем не откладывая.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, на какие патологии могут указывать мешки под глазами.

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