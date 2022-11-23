Внезапная одышка может быть симптомом опасного для жизни тромба

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боль в груди

Опасным для жизни состоянием, при котором возникает одышка, является легочная эмболия – закупорка тромбом одной из артерий в легких.

Тромбы, представляющие собой нерастворенные гелеобразные сгустки крои, обычно образуются в венах и артериях, но, отрываясь от места крепления, способны перемещаться в другие части тела. Особую опасность при  этом таят крупные тромбы способные закупоривать собой сосуды – последствием такой закупорки становятся угрожающие жизни человека легочная эмболия, сердечный приступ, инсульт.

По данным Клиники Майо, одним из ключевых симптомов, указывающих на присутствие опасного тромба в организме, является одышка – состояние, при котором человек ощущает затрудненное дыхание и сжатие грудной клетки

В частности, внезапной одышкой, вызывающей ощущение, что человек задыхается, является легочная эмболия, вызываемая проникновением тромба из глубоких вен в легочную артерию.

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«Симптомы легочной эмболии могут различаться в зависимости от степени поражения легких, размера тромба и наличия хронических проблем со здоровьем. Одышка в ее случае может возникать внезапно, а при физической нагрузке она лишь усиливается», - рассказали специалисты.

Другие предупреждающие признаки легочной эмболии включают
  • Боль в груди (может казаться, что происходит сердечный приступ).
  • Кашель (может сопровождаться кровянистой мокротой).
  • Быстрое или нерегулярное сердцебиение.
  • Спутанное сознание, головокружение.
  • Чрезмерное потоотделение.
  • Жар.
  • Боль или отек в ноге (или то и другое), обычно в голени.
  • Бледная или синеватая кожа.
Медики констатируют: легочная эмболия может поразить людей на всех этапах жизни, от молодых и здоровых до пожилых и хронически больных.

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«Если у вас внезапно возникли одышка и боль в груди вместе с общим недомоганием, отеком и болезненностью в ноге, обратитесь за немедленной медицинской помощью», - дали совет эксперты клиники.

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Клиника Майо (Mayo Clinic)

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Теги : одышка, опасность для человека, закупорка артерий