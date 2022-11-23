Внезапная одышка может быть симптомом опасного для жизни тромба

«Симптомы легочной эмболии могут различаться в зависимости от степени поражения легких, размера тромба и наличия хронических проблем со здоровьем. Одышка в ее случае может возникать внезапно, а при физической нагрузке она лишь усиливается», - рассказали специалисты.

Боль в груди (может казаться, что происходит сердечный приступ).

Кашель (может сопровождаться кровянистой мокротой).

Быстрое или нерегулярное сердцебиение.

Спутанное сознание, головокружение.

Чрезмерное потоотделение.

Жар.

Боль или отек в ноге (или то и другое), обычно в голени.

Бледная или синеватая кожа.

«Если у вас внезапно возникли одышка и боль в груди вместе с общим недомоганием, отеком и болезненностью в ноге, обратитесь за немедленной медицинской помощью», - дали совет эксперты клиники.

Тромбы, представляющие собой нерастворенные гелеобразные сгустки крои, обычно образуются в венах и артериях, но, отрываясь от места крепления, способны перемещаться в другие части тела. Особую опасность при этом таят крупные тромбы способные закупоривать собой сосуды – последствием такой закупорки становятся угрожающие жизни человека легочная эмболия, сердечный приступ, инсульт.По данным Клиники Майо, одним из ключевых симптомов, указывающих на присутствие опасного тромба в организме, является одышка – состояние, при котором человек ощущает затрудненное дыхание и сжатие грудной клеткиВ частности, внезапной одышкой, вызывающей ощущение, что человек задыхается, является легочная эмболия, вызываемая проникновением тромба из глубоких вен в легочную артерию.Другие предупреждающие признаки легочной эмболии включаютМедики констатируют: легочная эмболия может поразить людей на всех этапах жизни, от молодых и здоровых до пожилых и хронически больных.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему зимой может возникать аллергия.

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