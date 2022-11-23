Внезапная одышка может быть симптомом опасного для жизни тромба
Опасным для жизни состоянием, при котором возникает одышка, является легочная эмболия – закупорка тромбом одной из артерий в легких.
Тромбы, представляющие собой нерастворенные гелеобразные сгустки крои, обычно образуются в венах и артериях, но, отрываясь от места крепления, способны перемещаться в другие части тела. Особую опасность при этом таят крупные тромбы способные закупоривать собой сосуды – последствием такой закупорки становятся угрожающие жизни человека легочная эмболия, сердечный приступ, инсульт.
По данным Клиники Майо, одним из ключевых симптомов, указывающих на присутствие опасного тромба в организме, является одышка – состояние, при котором человек ощущает затрудненное дыхание и сжатие грудной клетки
В частности, внезапной одышкой, вызывающей ощущение, что человек задыхается, является легочная эмболия, вызываемая проникновением тромба из глубоких вен в легочную артерию.
«Симптомы легочной эмболии могут различаться в зависимости от степени поражения легких, размера тромба и наличия хронических проблем со здоровьем. Одышка в ее случае может возникать внезапно, а при физической нагрузке она лишь усиливается», - рассказали специалисты.
Другие предупреждающие признаки легочной эмболии включают
- Боль в груди (может казаться, что происходит сердечный приступ).
- Кашель (может сопровождаться кровянистой мокротой).
- Быстрое или нерегулярное сердцебиение.
- Спутанное сознание, головокружение.
- Чрезмерное потоотделение.
- Жар.
- Боль или отек в ноге (или то и другое), обычно в голени.
- Бледная или синеватая кожа.
«Если у вас внезапно возникли одышка и боль в груди вместе с общим недомоганием, отеком и болезненностью в ноге, обратитесь за немедленной медицинской помощью», - дали совет эксперты клиники.
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Клиника Майо (Mayo Clinic)
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