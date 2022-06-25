Сгусток крови: врач назвал признак, который вы можете чувствовать только при стоянии или ходьбе

«Многие вещи могут вызывать боль и отек в ноге. Но если ваши симптомы вызваны тромбом глубоко в ноге, это может быть опасно», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев в интервью МедикФорум.

Отек ноги или вдоль вены на ноге

Повышенное тепло в области опухшей или болезненной ноги

Красная или обесцвеченная кожа на ноге

Необъяснимая одышка

Боль при глубоком дыхании

Кровохарканье

"Симптомы ТГВ могут включать отек ноги или руки, и «иногда это происходит внезапно. Сканирование показывает, нормально ли течет кровь по вене".

Пульсирующая или схваткообразная боль, отек, покраснение и повышение температуры в ноге или руке

Внезапная одышка, острая боль в груди (может усиливаться при вдохе) и кашель или кровохарканье

Внезапная одышка

Боль или дискомфорт в груди, которые усиливаются при глубоком вдохе или кашле.

Чувство головокружения или головокружения или обмороки

Учащенный пульс

Быстрое дыхание

Кровохарканье