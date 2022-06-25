Сгусток крови: врач назвал признак, который вы можете чувствовать только при стоянии или ходьбе

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Сгусток крови: врач назвал признак, который вы можете чувствовать только при стоянии или ходьбе

Боль или болезненность в ноге, которые вы можете почувствовать только при стоянии или ходьбе, являются возможными признаками тромба. 

«Многие вещи могут вызывать боль и отек в ноге. Но если ваши симптомы вызваны тромбом глубоко в ноге, это может быть опасно», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев в интервью МедикФорум.

Тромбоз глубоких вен — это заболевание, которое возникает при образовании тромба в глубокой вене, обычно в ноге.


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Вам следует обратиться за лечением, если у вас есть эти симптомы. Они могут сигнализировать о закупорке глубоких вен или легочной эмболии, предупреждает кардиолог:
  • Отек ноги или вдоль вены на ноге
  • Повышенное тепло в области опухшей или болезненной ноги
  • Красная или обесцвеченная кожа на ноге
  • Необъяснимая одышка
  • Боль при глубоком дыхании
  • Кровохарканье
"Симптомы ТГВ могут включать отек ноги или руки, и «иногда это происходит внезапно. Сканирование показывает, нормально ли течет кровь по вене".

Симптомы сгустка крови включают в себя:
  • Пульсирующая или схваткообразная боль, отек, покраснение и повышение температуры в ноге или руке
  • Внезапная одышка, острая боль в груди (может усиливаться при вдохе) и кашель или кровохарканье
Если у вас появятся признаки или симптомы легочной эмболии (ТЭЛА) — опасного для жизни осложнения тромбоза глубоких вен — обратитесь за неотложной медицинской помощью.

Врач добавляет предупреждающие признаки и симптомы легочной эмболии:
  • Внезапная одышка
  • Боль или дискомфорт в груди, которые усиливаются при глубоком вдохе или кашле.
  • Чувство головокружения или головокружения или обмороки
  • Учащенный пульс
  • Быстрое дыхание
  • Кровохарканье

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