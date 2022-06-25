Сгусток крови: врач назвал признак, который вы можете чувствовать только при стоянии или ходьбе
Боль или болезненность в ноге, которые вы можете почувствовать только при стоянии или ходьбе, являются возможными признаками тромба.
«Многие вещи могут вызывать боль и отек в ноге. Но если ваши симптомы вызваны тромбом глубоко в ноге, это может быть опасно», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев в интервью МедикФорум.
Тромбоз глубоких вен — это заболевание, которое возникает при образовании тромба в глубокой вене, обычно в ноге.
Вам следует обратиться за лечением, если у вас есть эти симптомы. Они могут сигнализировать о закупорке глубоких вен или легочной эмболии, предупреждает кардиолог:
- Отек ноги или вдоль вены на ноге
- Повышенное тепло в области опухшей или болезненной ноги
- Красная или обесцвеченная кожа на ноге
- Необъяснимая одышка
- Боль при глубоком дыхании
- Кровохарканье
"Симптомы ТГВ могут включать отек ноги или руки, и «иногда это происходит внезапно. Сканирование показывает, нормально ли течет кровь по вене".
Симптомы сгустка крови включают в себя:
- Пульсирующая или схваткообразная боль, отек, покраснение и повышение температуры в ноге или руке
- Внезапная одышка, острая боль в груди (может усиливаться при вдохе) и кашель или кровохарканье
Врач добавляет предупреждающие признаки и симптомы легочной эмболии:
- Внезапная одышка
- Боль или дискомфорт в груди, которые усиливаются при глубоком вдохе или кашле.
- Чувство головокружения или головокружения или обмороки
- Учащенный пульс
- Быстрое дыхание
- Кровохарканье
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