Врач Логина назвала возникающие в холодное время аллергии

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аллергия зимой

Аллерголог Надежда Логина рассказала в интервью, что сама минусовая температура зимой может стать фактором, провоцирующим возникновение аллергии.

Врач отметила, что одна из причин обострения  аллергических симптомов в холодное время – бытовая пыль. По словам Логиной, этот вид аллергии часто бывает свойствен людям с бронхиальной астмой или аллергическим насморком.

Также зимой может проявиться аллергия на химикаты для обработки дорог и уничтожения снега, либо аллергия на холодный воздух.

«Организм человека при воздействии холода выделяет терморегулирующий белок, именно на него и возникают реакции», - объяснила специалист веб-изданию «Подмосковье сегодня».

Что может почувствовать человек с аллергией на мороз: насморк, заложенность носа, кашель, обострение бронхиальной астмы. Открытые участки кожи могут покрыться сыпью, начать зудеть – таким образом проявляется холодовая крапивница.

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Кроме того, зимой увеличивается концентрация химических веществ, загрязнителей в воздухе, особенно в крупных и промышленных городах. По данным иммунолога-аллерголога Владимира Болибока, под воздействием некоторых из этих веществ на организм может происходить обострение хронических процессов – например, ринита, бронхиальной астмы.

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Надежда Логина
Надежда Логина
Здоровье
врач аллерголог-иммунолог
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