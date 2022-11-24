4 признака «мини-инсульта», которые могут проявиться за несколько дней до приступа

"Они могут длиться от нескольких минут до 24 часов. Одним из основных симптомов транзиторного ишемического инсульта является афазия. Это когда у кого-то возникают трудности с собственной речью или пониманием других. Другие симптомы могут включать слабость, онемение или паралич лица, руки или ноги, обычно на одной стороне тела", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Слепота на один или оба глаза или двоение в глазах

Головокружение или потеря равновесия или координации

Может показаться, что инсульты возникают из ниоткуда, оставляя пациентов с эффектом, изменяющим жизнь в считанные минуты. Но примерно каждый седьмой может на самом деле получить предупреждение в виде «мини-инсульта» за несколько часов или дней до полномасштабного инсульта. Выявление признаков и быстрое реагирование на них может помочь вам получить необходимое лечение.Иногда мини-инсульты, известные в медицине как транзиторные ишемические атаки (ТИА), возникают сами по себе, без последующего полномасштабного инсульта.У каждого третьего человека с ТИА в течение года развивается полноценный инсульт.ТИА может служить как предупреждением о будущем инсульте, так и возможностью предотвратить его. Большинство ТИА происходят за несколько часов или дней до инсульта. ТИА вызывается теми же основными проблемами, которые вызывают полномасштабный инсульт, хотя эти проблемы и симптомы, которые они вызывают, гораздо более серьезны при полномасштабном инсульте.В большинстве случаев основной причиной является накопление жировых отложений в артериях, ведущих к мозгу, известных как бляшки.В результате симптомы ТИА часто быстро проходят.Ранее МедикФорум писал о признаках рака кишечника.

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