Неприятный запах от ног предшествует 80% ампутаций у диабетиков - как избежать

"Когда язва стопы начинает гноиться, у вас может остаться этот вонючий знак. Язвы на ногах — это участки поврежденной кожи, обычно расположенные на голени или стопе. Когда уровень сахара в крови становится слишком высоким или он регулярно колеблется, кожа, которая в противном случае зажила бы, не сможет должным образом восстановиться из-за повреждения нервов. Даже легкая травма может спровоцировать процесс, ведущий к язве стопы. Одним из первых признаков язвы стопы являются выделения из стопы, которые могут испачкать носки и иметь неприятный запах.", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

Диабет — это пожизненное состояние, при котором уровень сахара в крови человека становится опасно высоким. Если оставить уровень глюкозы в крови неукротимым, это может вызвать множество проблем, включая язвы на ногах. Одним из самых серьезных последствий может быть необходимость ампутации стопы. К счастью, «вонючий» признак, известный как бромодоз, может вызвать тревогу.При диабете как 1-го, так и 2-го типа пациенты могут страдать от повреждения кровеносных сосудов, вызванного высоким уровнем глюкозы в крови, что может повлиять на то, как кровь течет к вашим ногам и ступням.К сожалению, незаживающие язвы и инфекции стопы являются основной причиной ампутаций, связанных с диабетом, при этом диабетические язвы стопы предшествуют более чем 80 процентам ампутаций. Бромодоз — один из тревожных признаков, которые могут сообщить о язве стопы. Это состояние говорит о неприятном запахе ног, обычно вызванный скоплением пота и бактерий.Врач призывает обращать внимание на любой неприятный запах и странный запах от одной или обеих ваших ног.Другие ранние признаки, на которые следует обратить внимание, включаютРанее МедикФорум писал о признаках рака кишечника.

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