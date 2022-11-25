3 ощущения в верхних конечностях, которые сигнализируют о тромбах - влияют на сон

Боль в шее и плече

"Первое обычное ощущение, которое может возникнуть в ваших верхних конечностях — это боль в шее и плечах. Наиболее заметным признаком тромбоза глубоких вен верхних конечностей является острая боль в области шеи и плеч. Это может затруднить движение или повлиять на ваш сон", - говорит врач-кардиолог Одег Варфоломеев специально для МдикФорум.

Боль в руках

"Обычно это начинается в плече, а затем со временем переходит на предплечье".

Отек руки

«Подобно тем, кто страдает от ТГВ в ногах, пациенты также могут испытывать отек кистей или предплечий».

Сгустки крови — чрезвычайно серьезные испытания для здоровья, которые необходимо лечить как можно скорее. Осведомленность о симптомах или наличие кого-то рядом с ними в некоторых случаях может означать разницу между жизнью и смертью. Некоторые из этих симптомов могут возникать в «верхних конечностях», в первую очередьСуществует два основных типа тромбов, которые группируются в зависимости от того, какие кровеносные сосуды они затрагивают. Сгусток крови в вашей артерии называется артериальным сгустком. Это может привести к инсульту или сердечному приступу. Но сгусток крови в вашей вене известен как венозный сгусток. Тромбоз глубоких вен (ТГВ) является одним из видов венозного тромба.ТГВ обычно поражает вены в нижней части тела человека, но примерно в 5% случаев тромбы могут образовываться в верхней части тела.Люди с ТГВ в одной из вен в верхней части тела также могут испытывать боль в руках.Обычно это необъяснимо, происходит внезапно и без очевидной причины. Можно заметить изменение цвета участков тела, пораженных тромбом. Цвет может быть бледно-голубым и обычно сопровождается слабостью. Люди могут с трудом выполнять повседневные действия, такие как поднятие предметов или открытие двери.Ранее МедикФорум писал о признаках жирной крови.

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