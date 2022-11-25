Врач объяснила необходимость менять образ жизни после 40 лет

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вредные закуски

Терапевт Мария Черняева: после 40 лет необходимо пересматривать привычки, связанные с употреблением пищи, алкоголя.

Врач Черняева объяснила в интервью необходимость менять образ жизни после 40 лет – одной из причин для этого является возрастное замедление метаболических процессов.

«После 40 лет начинают хуже выводиться из организма вредные вещества, идет перестройка тканей. Кроме того, хуже вырабатывается инсулин и снижается ферментативная активность», - отметила специалист, беседуя с радио Sputnik.

Черняева добавила, что перечисленные изменения влияют на процессы усвоения пищи – в частности, после 40 лет могут хуже восприниматься организмом некоторые продукты, жирная еда. В результате привычные, казалось бы, продукты начинают вызывать появление неприятных симптомов, свидетельствующих о проблемах с желудочно-кишечным трактом.

Также терапевт обратила внимание на то, что по мере взросления и старения меняется то, как человеческий организм перерабатывает алкоголь. Выведение токсинов, образующихся при его расщеплении замеляется – это делает более существенным их негативное действие на ткани органов.

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«Среднестатистическому человеку после 40 лет надо перестраивать рацион и образ жизни», – подчеркнула медик.

Специалист отметила, что пренебрежение этим принципом чревато ростом лишнего веса и объемов тела, с чем, в свою очередь ассоциируется развитие многих заболеваний.

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Мария Черняева
Мария Черняева
ЗОЖ
врач-терапевт, диетолог
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Теги : возраст, образ жизни, Мария Черняева