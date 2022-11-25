Врач объяснила необходимость менять образ жизни после 40 лет

«После 40 лет начинают хуже выводиться из организма вредные вещества, идет перестройка тканей. Кроме того, хуже вырабатывается инсулин и снижается ферментативная активность», - отметила специалист, беседуя с радио Sputnik.

«Среднестатистическому человеку после 40 лет надо перестраивать рацион и образ жизни», – подчеркнула медик.

Врач Черняева объяснила в интервью необходимость менять образ жизни после 40 лет – одной из причин для этого является возрастное замедление метаболических процессов.Черняева добавила, что перечисленные изменения влияют на процессы усвоения пищи – в частности, после 40 лет могут хуже восприниматься организмом некоторые продукты, жирная еда. В результате привычные, казалось бы, продукты начинают вызывать появление неприятных симптомов, свидетельствующих о проблемах с желудочно-кишечным трактом.Также терапевт обратила внимание на то, что по мере взросления и старения меняется то, как человеческий организм перерабатывает алкоголь. Выведение токсинов, образующихся при его расщеплении замеляется – это делает более существенным их негативное действие на ткани органов.Специалист отметила, что пренебрежение этим принципом чревато ростом лишнего веса и объемов тела, с чем, в свою очередь ассоциируется развитие многих заболеваний.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какую привычку врачи считают разрушительной для щитовидной железы

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