Первый заметный признак опасного накопления холестерина появляется в бедре
Определенное ощущение в бедре может предупредить вас о том, что холестерин захватывает ваши артерии.
Высокий уровень холестерина необходимо обнаружить, прежде чем он заложит основу для множества осложнений, от болезней сердца до инсульта. Хотя виновник ожирения редко проявляет симптомы, иногда появляются предупреждающие знаки, когда холестерин начинает закупоривать артерии. Один контрольный признак этого процесса может ударить вас по бедру.
Если не укротить высокий уровень холестерина, это может способствовать накоплению бляшек в артериях, что может вызвать «первый заметный» признак.
«Если не лечить, высокий уровень холестерина со временем может привести к атеросклерозу, когда артерии блокируются жировыми веществами, называемыми бляшками», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.
Основные "ингредиенты", скрытые в бляшках, включают жирные вещества, клеточные отходы, кальций, фибрин и холестерин. Как только ваши артерии наполняются этой смесью, они становятся твердыми и жесткими.
Кардиолог Варфоломеев назвал первый заметный симптом опасного атеросклероза - определяется по походке
Это не создает идеальных условий для кровообращения, когда ваши ноги принимают на себя удар.
«В некоторых случаях у людей, которые не лечат свой высокий уровень холестерина, может развиться заболевание периферических артерий (ЗПА) — форма сердечно-сосудистого заболевания, — когда накопление жировых отложений, образованных холестерином и другими отходами, блокирует артерии и ограничивают кровоснабжение мышц ног. Первым заметным симптомом» ЗПА является хромота, которая описывает мышечную боль, вызванную нехваткой кислорода».
Этот тип боли возникает в бедрах во время активности.
Еще одним контрольным признаком является то, что эта боль имеет тенденцию исчезать после нескольких минут отдыха. Боль может варьироваться от легкой до сильной и обычно проходит через несколько минут, когда вы отдыхаете.
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