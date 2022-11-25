Первый заметный признак опасного накопления холестерина появляется в бедре

«Если не лечить, высокий уровень холестерина со временем может привести к атеросклерозу, когда артерии блокируются жировыми веществами, называемыми бляшками», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

«В некоторых случаях у людей, которые не лечат свой высокий уровень холестерина, может развиться заболевание периферических артерий (ЗПА) — форма сердечно-сосудистого заболевания, — когда накопление жировых отложений, образованных холестерином и другими отходами, блокирует артерии и ограничивают кровоснабжение мышц ног. Первым заметным симптомом» ЗПА является хромота, которая описывает мышечную боль, вызванную нехваткой кислорода».

Высокий уровень холестерина необходимо обнаружить, прежде чем он заложит основу для множества осложнений, от болезней сердца до инсульта. Хотя виновник ожирения редко проявляет симптомы, иногда появляются предупреждающие знаки, когда холестерин начинает закупоривать артерии. Один контрольный признак этого процесса может ударить вас по бедру.Если не укротить высокий уровень холестерина, это может способствовать накоплению бляшек в артериях, что может вызвать «первый заметный» признак.Основные "ингредиенты", скрытые в бляшках,Как только ваши артерии наполняются этой смесью, они становятсяЭто не создает идеальных условий для кровообращения, когда ваши ноги принимают на себя удар.Этот тип болиЕще одним контрольным признаком является то, что этаБоль может варьироваться от легкой до сильной и обычно проходит через несколько минут, когда вы отдыхаете.Ранее МедикФлоум писал о признаках жирной крови.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.