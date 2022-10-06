Кардиолог Варфоломеев назвал первый заметный признак, что холестерин опасно закупоривает артерии

«Когда у вас слишком много бляшек, ваши артерии могут сужаться и ограничивать кровоток. Когда в результате этого сужаются кровеносные сосуды, приток крови к ногам также ограничивается, что приводит к «первому заметному» признаку», - говорит врач-кардиолог Олег Варфрломеев специально для МедикФорум.

«Первым» симптомом ЗПА может быть боль в ногах. Однако эта боль поражает не только эту область, она также может распространяться на ягодицы. Вы можете заметить боль в икрах, но вы также можете почувствовать ее в ягодицах или бедрах. Боль может быть достаточно сильной, чтобы ограничить вашу способность участвовать в занятиях, которые вам нравятся, например, в игре в гольф или в погоне за внуками».

Жгучая или ноющая боль в ступнях и пальцах ног во время отдыха, особенно ночью, в положении лежа

Гладкая кожа на ногах

Покраснение или другие изменения цвета вашей кожи

Более частые инфекции

Незаживающие язвы на пальцах ног и ступнях