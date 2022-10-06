Кардиолог Варфоломеев назвал первый заметный признак, что холестерин опасно закупоривает артерии
Ваши ягодицы могут содержать подсказки, когда речь идет о высоком уровне холестерина.
Холестерин, также известный как воскообразное вещество, часто может незаметно наносить ущерб вашим артериям, вызывая проблемы со здоровьем, такие как сердечные заболевания и инсульты. Один контрольный признак накопления холестерина может иногда поразить ваши ягодицы. Вот как это определить.
Высокий уровень «плохого» холестерина — типа, который увеличивает риск возникновения проблем со здоровьем — способствует накоплению бляшек в артериях.
«Когда у вас слишком много бляшек, ваши артерии могут сужаться и ограничивать кровоток. Когда в результате этого сужаются кровеносные сосуды, приток крови к ногам также ограничивается, что приводит к «первому заметному» признаку», - говорит врач-кардиолог Олег Варфрломеев специально для МедикФорум.
Отсутствие притока крови к ногам иногда может привести к «распространенному» состоянию, известному как заболевание периферических артерий (ЗПА).
«Первым» симптомом ЗПА может быть боль в ногах. Однако эта боль поражает не только эту область, она также может распространяться на ягодицы. Вы можете заметить боль в икрах, но вы также можете почувствовать ее в ягодицах или бедрах. Боль может быть достаточно сильной, чтобы ограничить вашу способность участвовать в занятиях, которые вам нравятся, например, в игре в гольф или в погоне за внуками».
Портал здоровья добавляет, что это может вызвать онемение мышц, слабость, тяжесть и усталость.
Помимо боли в ягодицах, ЗПА также может вызывать другие контрольные признаки:
- Жгучая или ноющая боль в ступнях и пальцах ног во время отдыха, особенно ночью, в положении лежа
- Гладкая кожа на ногах
- Покраснение или другие изменения цвета вашей кожи
- Более частые инфекции
- Незаживающие язвы на пальцах ног и ступнях
Ранее МедикФорум писал о добавке, которая вызывает рак.
Оставить комментарий