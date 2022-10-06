Кардиолог Варфоломеев назвал первый заметный признак, что холестерин опасно закупоривает артерии

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Кардиолог Варфоломеев назвал первый заметный признак, что холестерин опасно закупоривает артерии


Ваши ягодицы могут содержать подсказки, когда речь идет о высоком уровне холестерина.


Холестерин, также известный как воскообразное вещество, часто может незаметно наносить ущерб вашим артериям, вызывая проблемы со здоровьем, такие как сердечные заболевания и инсульты. Один контрольный признак накопления холестерина может иногда поразить ваши ягодицы. Вот как это определить.

Высокий уровень «плохого» холестерина — типа, который увеличивает риск возникновения проблем со здоровьем — способствует накоплению бляшек в артериях.

«Когда у вас слишком много бляшек, ваши артерии могут сужаться и ограничивать кровоток. Когда в результате этого сужаются кровеносные сосуды, приток крови к ногам также ограничивается, что приводит к «первому заметному» признаку», - говорит врач-кардиолог Олег Варфрломеев специально для МедикФорум.


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Отсутствие притока крови к ногам иногда может привести к «распространенному» состоянию, известному как заболевание периферических артерий (ЗПА).

«Первым» симптомом ЗПА может быть боль в ногах. Однако эта боль поражает не только эту область, она также может распространяться на ягодицы. Вы можете заметить боль в икрах, но вы также можете почувствовать ее в ягодицах или бедрах. Боль может быть достаточно сильной, чтобы ограничить вашу способность участвовать в занятиях, которые вам нравятся, например, в игре в гольф или в погоне за внуками».


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Портал здоровья добавляет, что это может вызвать онемение мышц, слабость, тяжесть и усталость.

Помимо боли в ягодицах, ЗПА также может вызывать другие контрольные признаки:
  • Жгучая или ноющая боль в ступнях и пальцах ног во время отдыха, особенно ночью, в положении лежа
  • Гладкая кожа на ногах
  • Покраснение или другие изменения цвета вашей кожи
  • Более частые инфекции
  • Незаживающие язвы на пальцах ног и ступнях

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