Эндокринолог Фадеев рассказал о вреде УЗИ щитовидной железы

«Помимо определенного медицинского прогресса, УЗИ щитовидной железы принесло человечеству немало зла», - сообщил специалист «Газете.Ru».

«Рак щитовидной железы за исключением редких случаев является абсолютно излечимым заболеванием. Смертность при этом варианте рака равна практически нулю, от него не умирают», - подчеркнул профессор Фадеев.

УЗИ как метод диагностики является свидетельством развития медицины, но в то же время с его применением связан определенный вред, считает профессор Фадеев.Валентин Фадеев отметил, что узлы, которые обнаруживают во время проведения УЗИ железы, в подавляющем большинстве случаев не являются заболеванием – наукой они рассматриваются как вариант нормы. Но на практике часто при обнаружении этих образований человеку приходится проходить исследования, направленные на исключение злокачественных опухолей. Подобное развитие событий порождает стресс, панику, невроз, связанные с переживаниями по поводу возможного рака.Ученый посоветовал россиянам не выполнять УЗИ щитовидки без специального назначения.Также эндокринолог отметил, что даже если обследование подтвердило наличие рака железы, не нужно воспринимать это событие как крах жизни.Он добавил, что злокачественные образования щитовидной желеpы эффективно лечатся, даже когда обнаруживаются не на раннем, а на более продвинутом этапе своего развития.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какая привычка разрушает здоровье щитовидной железы.

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