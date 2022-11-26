Малоизвестные симптомы «одного из самых быстрорастущих видов рака» — онколог Воробьев

«Рак головы и шеи — один из самых быстрорастущих видов рака. И ранний диагноз может иметь большое значение для шансов победить его. Некоторые ранние симптомы можно легко спутать с другими распространенными заболеваниями. Поэтому важно быть в курсе любых изменений в вашем теле и решать любые проблемы», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

«Постоянная боль в горле длится более двух недель. Другие симптомы рака головы и шеи: воспаленные десны, язвы и боль в зубах».





Одним из «менее известных» симптомов, о котором следует знать, является постояннаяТакже могут быть, которые являютсяДругой распространенный ранний симптом — это постоянная заложенность ушей или постоянная боль в ухе. И припухлость в части шеи или некоторое сопротивление при прикосновении к части шеи также могут быть индикатором. Такие симптомыОднако очень важно, если вы подозреваете, что что-то не так, обратиться к врачу.ВПЧ «представляет собой группу из более чем 200 родственных вирусов». Существуют инфекции ВПЧ низкого и высокого риска; инфекции ВПЧ низкого риска. Существует 14 типов ВПЧ высокого риска, причем ВПЧ16 и ВПЧ18 ответственны за большинство видов рака, связанных с ВПЧ.Ранее МедикФорум писал о продуктах, богатых магнием.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.