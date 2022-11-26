Возникновение необъяснимых синяков говорит об опасном дефиците трех витаминов

"Некоторые витамины также способствуют здоровому свертыванию крови, что также помогает уменьшить протекание кровеносных сосудов. Одним из таких витаминов является витамин С, который содержится в цитрусовых, картофеле, помидорах и других фруктах и овощах", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МдикФорум.

«Большинство людей получают достаточное количество витамина С из здорового питания».

Большинство синяков возникает после травмы. Когда вы получаете травму, кровеносные сосуды непосредственно под поверхностью вашей кожи повреждаются, что приводит к утечке крови. Это проливает лужу крови, из-за чего синяк приобретает темный цвет. Но иногда синяки могут возникать и по другим менее очевидным причинам. Необъяснимые и легкие синяки могут быть признаком дефицита витаминов.Некоторые витамины помогают укрепить кровеносные сосуды ваших стенок, поэтому они менее склонны к "протеканию".Витамин, как известно, помогает в создании коллагена, белка, который придает вашей коже ее структуру.Но когда у вас мало витамина С, ваши кровеносные сосуды находятся ближе к коже, а это означает, что они с большей вероятностью разорвутся и вызовут синяки.Дефицит витамина К — еще одна проблема, которая может вызвать необъяснимое кровотечение при низком уровне. Он связан со здоровой свертываемостью крови и помогает укрепить стенки ваших капилляров — мельчайших кровеносных сосудов в вашем теле. Но когда уровень витамина К низкий, ваши капилляры с большей вероятностью лопнут.Более распространенным дефицитом витаминов, который также распространен на Западе, является дефицит железа.Подобно дефициту витамина К, железодефицитная анемия может снижать свертываемость крови.Ранее МедикФорум писал о продуктах, богатых магнием.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.