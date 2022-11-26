Вейпинг связан с высоким риском развития кариеса

"У людей, которые курят вейпы, чаще развивается «кариес зубов», который в серьезных случаях может потребовать удаления зубов. Зубной кариес, также известный как кариес, представляет собой необратимо поврежденные участки зубов, которые вскоре превращаются в отверстия", - говорит семейный врач Татьяна Захарова, комментируя исследование специально для МедикФорум.

«Это исследование показало, что при изучении историй болезни у лиц, которые сообщили об использовании электронных сигарет/вейпов, риск развития кариеса был значительно выше по сравнению с теми, кто не использовал вейпы/электронные сигареты».

Новое исследование показало, что вейпинг может вызвать у вас некоторые неприятные проблемы с зубами.Исследователи обнаружили, что 79 процентов людей, которые посещали стоматологическую клинику и признались, что употребляли вейпы, подвергались высокому риску развития кариеса.Вейпы используют энергию батареи в качестве источника тепла для превращения произведенной жидкости в аэрозоль, который можно вдыхать. Жидкости часто бывают сладкими и имеют липкую густую консистенцию, чтоНо есть и другие возможные объяснения связи между парами и полостями. Вейпинг вызывает сухость во рту. Это вызывает сдвиг в бактериях полости рта, способствующий размножению бактерий, вызывающих кариесРанее МедикФорум писал о продуктах, богатых магнием.

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