Вейпинг связан с высоким риском развития кариеса
Вейпы могут высушить ваш рот, что негигиенично, так как слюна помогает очищению.
Новое исследование показало, что вейпинг может вызвать у вас некоторые неприятные проблемы с зубами.
"У людей, которые курят вейпы, чаще развивается «кариес зубов», который в серьезных случаях может потребовать удаления зубов. Зубной кариес, также известный как кариес, представляет собой необратимо поврежденные участки зубов, которые вскоре превращаются в отверстия", - говорит семейный врач Татьяна Захарова, комментируя исследование специально для МедикФорум.
Исследователи обнаружили, что 79 процентов людей, которые посещали стоматологическую клинику и признались, что употребляли вейпы, подвергались высокому риску развития кариеса.
«Это исследование показало, что при изучении историй болезни у лиц, которые сообщили об использовании электронных сигарет/вейпов, риск развития кариеса был значительно выше по сравнению с теми, кто не использовал вейпы/электронные сигареты».
Вейпы используют энергию батареи в качестве источника тепла для превращения произведенной жидкости в аэрозоль, который можно вдыхать. Жидкости часто бывают сладкими и имеют липкую густую консистенцию, что может быть причиной связи между кариесом и вейпингом.
Но есть и другие возможные объяснения связи между парами и полостями. Вейпинг вызывает сухость во рту. Это вызывает сдвиг в бактериях полости рта, способствующий размножению бактерий, вызывающих кариес
Ранее МедикФорум писал о продуктах, богатых магнием.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий