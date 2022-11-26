Медик Евтушенко сообщила о часто протекающих бессимптомно болезнях

«Некоторые заболевания долгое время никак не проявляются, из-за чего пациенты могут и не подозревать об их наличии», - сказала специалист, беседуя с изданием «Известия».

«Если есть бляшка, возрастает риск развития мозгового инсульта или инфаркта миокарда, что может привести к инвалидизации или смерти», - констатировала Евтушенко.

Медик Евтушенко сообщила в интервью, что опасные заболевания нередко протекают бессимптомно, по крайней мере длительное время.В частности, заметные внешние симптомы могут отсутствовать при гипертонии. В то же время если давление у человека остается повышенным больше 30 процентов времени всего дня, он подвергается риску сердечной недостаточности, инсульта.Кроме того, бессимптомным может быть развитие дислипидемии, атеросклероза. В первой случае кровь человека становится жирной из-за повышенного содержания жировых веществ, а во втором – сосуды изнутри начинают покрываться атеросклеротическими бляшками, сужающими их пространство, способствующими образованию тромбов, закупорок, а также более серьезных и опасных состояний.Медик добавила, что бессимптомным может быть и диабет 2 типа. При повышении уровня сахара в крови возможны неврологические повреждения, из-за которых снижается чувствительность к боли. По этой причине диабетики рискуют подвергнуться безболевому инфаркту миокарда.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что известный диетолог Михаил Гинзбург назвал морковь суперпродуктом для людей с диабетом.

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