Известный диетолог назвал морковь суперпродуктом для людей с диабетом

«Если мы что-то едим с морковью, то суммарный гликемический индекс снижается, даже если употреблять рис, белый хлеб или картофель», - констатировал Гинзбург.

Гинзбург заявил, что употребление моркови снижает подверженность сахарному диабету второго типа, а при уже имеющемся диабете улучшает контроль уровня сахара в крови. Медик объяснил, что сырая морковь богата пищевыми волокнами – частицами, которые проходят через пищеварительных тракт неперевариваемыми, замедляют пищеварение и вместе с этим замедляют всасывание в кровь сахара (как и холестерина). Благодаря этому морковь может понижать гликемический индекс принимаемой пищи.Гликемический индекс (ГИ) отражает скорость повышения сахара в крови после того или иного съеденного продукта. Высоким ГИ обладают сладости, мучные и крахммалистые, богатые простыми углеводами продукты.По словам диетолога, регулярно следует употреблять минимум 100 граммов моркови.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты являются полезными источниками железа для организма.

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