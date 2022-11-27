Гастроэнтеролог Алисова: зеленый кал может сигнализировать о 5 проблемах с желудком

"Зеленый стул может быть симптомом пяти проблем с животом. Первые два состояния, которые могут проявляться зеленоватым стулом, имеют бактериальную природу – сальмонелла и кишечная палочка", - говорит врач-гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.

"Норовирус — еще одна проблема с животиком, которую можно обнаружить в вашем стуле. Этот желудочный виркс, также известный как «зимняя рвота», вызывает рвоту и диарею. Последние два состояния, которые могут вызвать этот признак, включают синдром раздраженного кишечника и паразита под названием Giardia, который вызывает быстрый транзит неабсорбированной желчи".

Стул представляет собой довольно неудобную тему, вызывающую у многих людей чувство брезгливости. Тем не менее, пристальное внимание к привычкам вашего кишечника может сообщить о различных заболеваниях, от рака до синдрома раздраженного кишечника. Зеленый оттенок стула — это лишь один из неприятных цветов, который может предупредить вас о постоянной проблеме со здоровьем.Сальмонеллез — это бактериальное заболевание, характеризующееся диареей, лихорадкой и желудочными спазмами, а кишечная палочка — это бактерия, которая обычно живет в кишечнике здоровых людей и может вызывать относительно кратковременную диарею.Все эти проблемы со здоровьем возможны, но они не являются нормой. Если вы чувствуете себя прекрасно и у вас нет диареи, стул другого цвета, скорее всего, связан с чем-то, что вы съели», — сказал эксперт.Кроме того, подчеркнула, что зеленый цвет стула, как правило, является отражением вашей диеты.Ранее МедикФорум писал о признаках рака яичников.

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