Необычные способы, которые помогают ускорить выздоровление при простуде и гриппе

«Если у вас действительно высокая температура, вам нужно снять одежду и сесть перед вентилятором. Это снизит температуру тела быстрее и поможет вам чувствовать себя лучше. Вам может быть холодно, и вы хотите закутаться, но это один из лучших способов снизить температуру тела», - говорит врач общей практике Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Различия между простудой и гриппом

«В целом грипп хуже, чем обычная простуда, и симптомы обычно более интенсивны и начинаются более резко».

«Вдыхание пара — один из лучших способов очистить наши носовые пазухи от слизи. Пар разжижает слизь, облегчая нам эффективное сморкание».

Приближается сезон простуды и гриппа, и в декабре ожидается всплеск инфекций. Простуда или грипп могут показаться неприятными, но одна из «лучших» вещей, которые вы можете сделать, чтобы облегчить дискомфорт.Хотя мысль о том, чтобы прижаться к грелке, может показаться привлекательной, если у вас высокая температура тела, это не поможет вам почувствовать себя лучше.Хотя оба респираторных заболевания являются заразными, они вызываются разными вирусами.Симптомы гриппа могут включать: лихорадку, лихорадку/озноб, кашель, боль в горле, насморк или заложенность носа, боли в мышцах или теле, головные боли и утомляемость.Симптомы простуды, как правило, более мягкие, чем у гриппа, и у людей, страдающих простудой, чаще бывает насморк или заложенность носа.Чтобы устранить скопление слизи в носовом проходе и грудной клетке, в то время как противозастойные назальные спреи могут работать, они не рекомендуются в течение более чем нескольких дней, а паровые ингаляции лучше.Длительное использование противозастойных назальных спреев «может вызвать длительное раздражение», и их не следует использовать в тандеме с противозастойными таблетками.Также крайне важно оставаться увлажненным, поскольку люди больше потеют, когда они нездоровы. Что касается жидкости, вам нужны соль, сахар и электролиты, чтобы поддерживать водно-солевой баланс и уровень энергии.Ранее МедикФорум писал о признаках рака яичников.

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