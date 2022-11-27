5 советов против бактерий: вы должны избегать этих гигиенических ошибок в ванной комнате





Пять советов, как убедиться, что ваша ванная комната действительно чистая

"Идеальное место для хранения — прохладное, сухое место, например шкафчик в ванной. То же самое относится к косметике, лежащей без дела", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

"Эксперты рекомендуют производить замену не реже одного раза в шесть месяцев".

"Многие забывают чистить занавеску для душа, так как здесь могут быстро образоваться отложения".

При проветривании и смыве унитаза микробы и бактерии разлетаются по воздуху. Если зубная щетка открыта, они могут приземлиться на нее.При смыве унитаза высвобождаются аэрозоли. Хотя они не представляют принципиальной опасности для здоровья, перед ополаскиванием следует закрыть крышку.Многие знают, что ершик для унитаза не является особо гигиеничным приспособлением. Несмотря на это, во многих семьях щетка не заменяется регулярно.Даже те, кто регулярно и тщательно чистит ванную комнату, могут забыть о важных местах. Это включает в себя дверную ручку и выключатель света, к которым прикасаются почти каждый раз, когда мы идем в туалет.Общеизвестно, что туалет нужно чистить регулярно. Однако многие люди забывают чистить унитаз снаружи, так как здесь также может скапливаться известковый налет или остатки мочи. Если вы хотите обойтись без химикатов, вам может помочь уксус.Ранее МедикФорум писал о признаках рака яичников.

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