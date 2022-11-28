Цвет вашего стула является ранним признаком рака кишечника — наблюдается в 89% случаев

«Хотя рак кишечника может проявляться по-разному, включая чувство вздутия живота, изменение характера стула и боль в животе, одним из наиболее распространенных симптомов является кровь в стуле, также известный как гематохезия», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

«Кровь в стуле может быть ранним признаком, который вы можете обнаружить в надежде выявить проблему на более ранней стадии».

Рак кишечника описывает тяжелое состояние, которое начинается в толстой кишке. Как и при всех формах рака, раннее обнаружение значительно повышает ваши шансы на эффективное лечение.Неудивительно, что расположение раковой опухоли кишечника вызывает симптомы в животе, а также в стуле.Гематохезия описывает прохождение свежей крови через прямую кишку и часто может смешиваться с фекалиями.Более того, ректальное кровотечение было одним из наиболее частых признаков у 89% больных раком кишечника.Если кровь течет из кишечника, цвет стула изменится. Это изменение цвета будет зависеть от того, где в кишечнике есть кровь.Если потеря в верхних отделах кишечника, то стул будет темным или даже черным. Кровопотеря из нижних отделов кишечника будет проявляться кровотечением более светлого цвета. Вы даже можете заметить кровь на туалетной бумаге после вытирания. Кровь может быть смешана со стулом или отделяться в зависимости от того, откуда в кишечнике была потеряна кровь.Ранее МедикФорум писал о продуктах, повышающих уровень сахара в крови.

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