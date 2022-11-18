Онколог Воробьев: частые походы в туалет - признак растущей опухоли в толстой кишке

"Одним из наиболее распространенных признаков рака кишечника является изменение вашего опыта во время дефекации, в том числе частый и жидкий стул. Рак кишечника может изменить вашу дефекацию другими способами, в том числе окрашивая стул в черный цвет из-за попадания в него крови", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Стойкие изменения привычек кишечника, такие как более частое опорожнение и наличие крови в стуле

Стойкое изменение привычек кишечника с болью в животе

Кровь в стуле без симптомов геморроя, таких как болезненность, дискомфорт, боль, зуд или комок, свисающий за пределами заднего прохода

Боль в животе и вздутие живота после еды приводят к меньшему количеству еды и потере веса

Рак кишечника является одним из наиболее распространенных видов рака. Он также является одним из самых опасных. Жизненно важно знать симптомы, а также регулярно проверять себя.Менее одного из десяти выживают после 4-й стадии болезни, но шансы выглядят намного лучше, если болезнь поймана на первой стадии. Рак кишечника поражает толстую кишку — массивный трубчатый орган, который продвигает пищу к толстой кишке. Он вырастает из изначально свободных от рака новообразований, известных как полипы.Кровь поступает из прямой кишки, которая может быть повреждена раком кишечника.Но «большинство людей» с тремя распространенными симптомами «не болеют раком кишечника». Например, кровь в стуле чаще бывает вызвана геморроем (геморроем), а изменение привычек кишечника или боль в животе обычно являются результатом того, что вы съели.Ранее МедикФорум писал о пользе кефира.

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