Онколог Воробьев: частые походы в туалет - признак растущей опухоли в толстой кишке

111 Фото: https://pixabay.com/photos/astronaut-wc-space-travel-toilet-4004417/
Онколог Воробьев: частые походы в туалет - признак растущей опухоли в толстой кишке


Если вы стали чаще ходить в туалет, а также заметили, что у вас есть кровь в стуле, это может быть намеком на то, что у вас опухоль в кишечнике.


Рак кишечника является одним из наиболее распространенных видов рака. Он также является одним из самых опасных. Жизненно важно знать симптомы, а также регулярно проверять себя.

Менее одного из десяти выживают после 4-й стадии болезни, но шансы выглядят намного лучше, если болезнь поймана на первой стадии.  Рак кишечника поражает толстую кишку — массивный трубчатый орган, который продвигает пищу к толстой кишке. Он вырастает из изначально свободных от рака новообразований, известных как полипы.

Иммунотерапия до операции эффективна при раке толстой кишки


"Одним из наиболее распространенных признаков рака кишечника является изменение вашего опыта во время дефекации, в том числе частый и жидкий стул. Рак кишечника может изменить вашу дефекацию другими способами, в том числе окрашивая стул в черный цвет из-за попадания в него крови", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Кровь поступает из прямой кишки, которая может быть повреждена раком кишечника.


Онколог раскрыл способ предупредить рак толстой кишки


Но «большинство людей» с тремя распространенными симптомами «не болеют раком кишечника». Например, кровь в стуле чаще бывает вызвана геморроем (геморроем), а изменение привычек кишечника или боль в животе обычно являются результатом того, что вы съели.

Комбинация симптомов может быть одной из следующих:
  • Стойкие изменения привычек кишечника, такие как более частое опорожнение и наличие крови в стуле
  • Стойкое изменение привычек кишечника с болью в животе
  • Кровь в стуле без симптомов геморроя, таких как болезненность, дискомфорт, боль, зуд или комок, свисающий за пределами заднего прохода
  • Боль в животе и вздутие живота после еды приводят к меньшему количеству еды и потере веса

Ранее МедикФорум писал о пользе кефира.


Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Cancer Research UK: три признака могут говорить, что в кишечнике растет опухоль
Рак кишечника: онколог Воробьев назвал важные признаки в стуле — «могут спасти вашу жизнь»
Рак кишечника: боль может «приходить и уходить» в определенной области
Теги : советы врачей, симптомы рака кишечника, онкология