Ожирение связано с плохим здоровьем мозга у детей

«Мы знаем, что ожирение во взрослом возрасте связано с плохим здоровьем мозга. Однако предыдущие исследования детей часто были сосредоточены на небольших, конкретных исследуемых группах или отдельных аспектах здоровья мозга», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

«Поразительно, что эти изменения были видны в раннем детстве. Увеличенный ИМТ и вес связаны не только с последствиями для физического здоровья, но и со здоровьем мозга».

После исключения детей с расстройствами пищевого поведения, заболеваниями нервной системы, психическими заболеваниями, черепно-мозговой травмой в исследуемую группу вошли 5169 детей (51,9% девочек). Согласно z-показателям ИМТ детей — показателям относительного веса, скорректированным с учетом возраста, пола и роста ребенка — показатели избыточной массы тела и ожирения в исследуемой группе составили 21% и 17,6% соответственно.После поправки на возраст, пол, расу, этническую принадлежность, руки и социально- экономический статус исследовательская группа использовала линейные модели для определения связи между весом и z-показателями ИМТ и показателями визуализации.Исследователи наблюдали структурные изменения мозга у детей с более высоким весом и z-показателями ИМТ, включая значительное нарушение целостности белого вещества. Области деградации включали белое вещество мозолистого тела, основного соединителя между двумя полушариями мозга, и пути внутри полушарий, которые соединяют доли мозга.Ранее МедикФорум писал о продуктах, повышающих сахара в крови.

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