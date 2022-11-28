Врач Новожилов рассказал об отрыжке как симптоме опасных болезней

«Патологическая отрыжка же не связана с обильным приемом пищи и может возникать спонтанно, в покое или либо при стрессе. Это может происходить даже при приеме одного глотка воды или небольшого количества пищи», - объяснил медик, беседуя с «Газетой.Ru».

«Если вы стали замечать у себя частую отрыжку или отрыжка приобрела неприятный запах, следует записаться на прием к гастроэнтерологу», - дал совет эксперт.

Врач Новожилов рассказал в интервью об отрыжке как симптоме опасных болезней.Специалист отметил, что отрыжка может принимать фору срыгивания – при этом наряду с выходом газа в пищевод проникают желудочная кислота, желчь или частицы содержимого желудка. В таком виде она представляет определенную угрозу для пищевода, горла, гортани, поскольку их нежная слизистая ткань не приспособлена к контакту с пищеварительными соками и массами, агрессивно воздействующими на нее. Как следствие, слизистая повреждается, возникают эрозии, язвы, кровотечения.Новожилов констатировал, что отрыжка может быть симптомом гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), при которой нарушается работа клапанов, преграждающих путь в пищевод содержимому желудка. ГЭРБ может означать, что у человека имеется незаживающее воспаление пищевода.Если отрыжка зловонная, можно заподозрить язву. Язвенное образование способно возникать в желудке или двенадцатиперстной кишке, что влияет на задержку пищи в трате и ее брожение.Медик добавил, что нелеченая язвенная болезнь может стать причиной жизнеугрожающих осложнений.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что стойкая боль в горле может говорить о развитии рака головы и шеи

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