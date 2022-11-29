По звуку вашего голоса можно обнаружить «ранние признаки» рака полости рта

«Ранним симптомом рака полости рта часто является ощущение, будто что-то застряло в горле, или ощущение плотности в горле. Это может быть незаметно, но вы заметите изменения в ощущениях в горле и при глотании», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

«Вокальные изменения включают охриплость в голосе, что является признаком того, что что-то может быть не так; часто может быть труднее говорить тише или вам трудно говорить громко».

Рак ротовой полости возникает, когда клетки бесконтрольно растут внутри полости рта или слюнных желез. Болезнь тесно связана с такими опасными привычками, как употребление алкоголя и курение, которые, как считается, способствуют увеличению распространенности болезни. К сожалению, рак ротовой полости, как правило, не вызывает каких-либо заметных признаков на начальных стадиях, но при возникновении любого из следующих осложнений может потребоваться обследование.Для развития болезни может потребоваться около двух лет, в основном поражая людей после достижения ими возраста 55 лет.Хотя наиболее частым проявлением болезни являются язвы во рту, которые не проходят в течение нескольких недель, не все проявления столь явны.Затрудненное глотание можно легко отмахнуться от симптома простуды, но при раке ротовой полости оно, вероятно, со временем усилится. С другой стороны, ожидается, что боль в горле, отражающая вирусную инфекцию, пройдет в течение нескольких дней.Иногда люди также испытывают охриплость голоса, что приводит к более частому желанию откашляться.Когда происходят изменения в голосе, это, как правило, указывает на то, что опухоль давит на нерв в грудной клетке, называемый гортанным нервом.Когда нерв защемлен, это вызывает паралич нервов в горле, которые отвечают за хриплый голос.Ранее МедикФорум писал о риска инсульта.

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