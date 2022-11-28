Врач Зяблова назвала нарушенную речь одной из причин срочно обратиться к врачу

«при проблемах с дыханием и резких нарушениях речи необходимо срочно обратиться к врачу».

Тошнота и диарея, длящиеся дольше суток.

Высокая температура тела (больше 38 градусов), не сбиваемая несколько дней.

Боли давящего характера в груди, аритмия.

Медик Елена Зяблова перечислила в интервью состояния, говорящие о возникновении серьезных проблем со здоровьем, нуждающихся в оперативном врачебном вмешательстве. В частности, сказала врач изданию «Лайф»,Также причинами срочно обратиться к врачу Зяблова назвала следующие изменения в состоянии организма.Елена Зяблова подчеркнула, что если человек ощущает симптомы ухудшенного самочувствия несколько дней, игнорировать это нельзя – только врач в этом случае должен оценить серьезность проблемы и принять решение о дальнейших действиях. Лучшим способом своевременно обнаружить имеющееся заболевание или нарушение специалист считает регулярные профилактические осмотры, диспансеризацию.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что среди россиян возросла смертность от сахарного диабета.

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