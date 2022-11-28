Врач Зяблова назвала нарушенную речь одной из причин срочно обратиться к врачу
Неожиданное резкое речевое нарушение входит в число тех симптомов, которые требуют срочного обращения к врачу.
Медик Елена Зяблова перечислила в интервью состояния, говорящие о возникновении серьезных проблем со здоровьем, нуждающихся в оперативном врачебном вмешательстве. В частности, сказала врач изданию «Лайф»,
«при проблемах с дыханием и резких нарушениях речи необходимо срочно обратиться к врачу».
Также причинами срочно обратиться к врачу Зяблова назвала следующие изменения в состоянии организма.
- Тошнота и диарея, длящиеся дольше суток.
- Высокая температура тела (больше 38 градусов), не сбиваемая несколько дней.
- Боли давящего характера в груди, аритмия.
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