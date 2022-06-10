Рак легких: онколог Воробьев назвал «необычный» знак, который появляется на ваших пальцах

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Рак легких: онколог Воробьев назвал «необычный» знак, который появляется на ваших пальцах

Когда вы думаете о раке легких, на ум могут прийти такие симптомы, как кашель или одышка. Помимо легких и грудной клетки, есть еще одна область, которая может указывать на это состояние — пальцы. Онколог Андрей Воробьев поделился с МедикФорум одним из признаков, который может быть симптомом рака легких.

Описываемый как «необычный», это признак булавовидных пальцев, то есть изменение формы пальцев и ногтей.

"Возможно, вы также слышали об этом знаке под названием «пальцы Гиппократа», этот особый симптом можно обнаружить у пациентов с проблемами легких и сердца, включая рак легких. От оттенка до изгиба — есть несколько различных контрольных признаков забитости пальцев".

Воробьев объясняет, на что обращать внимание:
  • Размягчение основания ногтя (ногтевого ложа) и покраснение (эритема) кожи вокруг ногтя.
  • Угол между ногтевым ложем и ногтевым валиком (кожей чуть ниже кутикулы) увеличивается, что приводит к тому, что ноготь изгибается больше, чем обычно.
  • Ноготь и кожа вокруг ногтя выглядят блестящими, а ноготь имеет бороздки по всей длине.
  • Концы пальцев выглядят больше, что придает им вид «булав».
Когда дело доходит до точного местоположения, этот знак обычно появляется на кончиках пальцев обеих рук.

Признак также может появиться на ваших пальцах ног. Если вы обнаружите, что у вас побиты пальцы, врач советует «поговорить со своим врачом». Хотя этот признак является признанным симптомом рака легких, это не означает, что у вас определенно есть рак, когда вы сталкиваетесь с ним.

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