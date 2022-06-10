Рак легких: онколог Воробьев назвал «необычный» знак, который появляется на ваших пальцах





"Возможно, вы также слышали об этом знаке под названием «пальцы Гиппократа», этот особый симптом можно обнаружить у пациентов с проблемами легких и сердца, включая рак легких. От оттенка до изгиба — есть несколько различных контрольных признаков забитости пальцев".





Размягчение основания ногтя (ногтевого ложа) и покраснение (эритема) кожи вокруг ногтя.

Угол между ногтевым ложем и ногтевым валиком (кожей чуть ниже кутикулы) увеличивается, что приводит к тому, что ноготь изгибается больше, чем обычно.

Ноготь и кожа вокруг ногтя выглядят блестящими, а ноготь имеет бороздки по всей длине.

Концы пальцев выглядят больше, что придает им вид «булав».