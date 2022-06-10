Рак легких: онколог Воробьев назвал «необычный» знак, который появляется на ваших пальцах
Когда вы думаете о раке легких, на ум могут прийти такие симптомы, как кашель или одышка. Помимо легких и грудной клетки, есть еще одна область, которая может указывать на это состояние — пальцы. Онколог Андрей Воробьев поделился с МедикФорум одним из признаков, который может быть симптомом рака легких.
"Возможно, вы также слышали об этом знаке под названием «пальцы Гиппократа», этот особый симптом можно обнаружить у пациентов с проблемами легких и сердца, включая рак легких. От оттенка до изгиба — есть несколько различных контрольных признаков забитости пальцев".
Воробьев объясняет, на что обращать внимание:
- Размягчение основания ногтя (ногтевого ложа) и покраснение (эритема) кожи вокруг ногтя.
- Угол между ногтевым ложем и ногтевым валиком (кожей чуть ниже кутикулы) увеличивается, что приводит к тому, что ноготь изгибается больше, чем обычно.
- Ноготь и кожа вокруг ногтя выглядят блестящими, а ноготь имеет бороздки по всей длине.
- Концы пальцев выглядят больше, что придает им вид «булав».
Признак также может появиться на ваших пальцах ног. Если вы обнаружите, что у вас побиты пальцы, врач советует «поговорить со своим врачом». Хотя этот признак является признанным симптомом рака легких, это не означает, что у вас определенно есть рак, когда вы сталкиваетесь с ним.
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