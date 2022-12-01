Признак слабоумия, который можно заметить глядя в зеркало

"Состояние может быть ограничено одной сенсорной модальностью, такой как зрение или слух, вызывая трудности с распознаванием предмета как чашки или идентификацией звука как кашля. Однако все пять чувств могут быть нарушены", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

«Она не узнала свое зеркальное отражение, а вместо этого думала о нем как о живом человеке, который не говорит. Неоднократно она спрашивала имя человека и, наконец, заявила - "вот женщина, которая не знает своего имени"».

По мере развития деменции пациенты часто лишаются независимости из-за изнурительной спутанности сознания. Иногда агнозия является причиной дезориентации, нарушающей восприятие больными людей и предметов. Неверная идентификация отраженных образов самого себя - еще одна известная особенность агнозии, которая в медицине называется зеркальной агнозией.В медицинской литературе его часто описывают у больных, перенесших нарушение мозгового кровообращения или нейродегенеративное заболевание.Агнозия описывает редкое расстройство, характеризующееся неспособностью обрабатывать сенсорную информацию от предметов или людей. Люди с агнозией могут испытывать трудности с «распознаванием геометрических особенностей объекта или лица», независимо от того, насколько они им знакомы.В медицинском отчете 62-летней пациентки с болезнью Альцгеймера говорится, что она хорошо справлялась со всеми тестами на распознавание лиц, кроме тех, которые касались ее собственного отраженного изображения.Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые нельзя употреблять натощак.

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