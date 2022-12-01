Онколог Воробьев: 80% больных раком сообщают об одном и том же симптоме

"При раке боль часто описывают как тупую боль, давление, жжение или покалывание. Более того, тип боли часто дает ценную информацию о ее источнике", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

«Среди 824 набранных пациентов с запущенным раком о боли сообщили 78,4 процента респондентов».

Паллиативная помощь организуется службами здравоохранения, чтобы обеспечить комфорт неизлечимо больным и их семьям. Одним из основных компонентов этого подхода к лечению является облегчение симптомов, поэтому определение характера симптомов имеет решающее значение для вмешательства. Исследования показывают, что в отделениях паллиативной помощи онкологическим больным часто наблюдаются три симптома.но ее распространенность увеличивается по мере прогрессирования заболевания.Чтобы оценить тяжесть симптомов у неизлечимо больных раком, исследования собрали ценные данные о пациентах, получающих паллиативную помощь.Двумя другими распространенными симптомами были анорексия, наблюдаемая у 64,4% пациентов, и запор, наблюдаемый в 63,5% случаев. Тяжесть этих симптомов снижается в первую неделю пребывания пациента в отделении паллиативной помощи.Кроме того, половые различия, по-видимому, влияли на различную степень улучшения симптомов, наблюдаемую в ходе исследования.Пациенты женского пола, например, показали более высокие баллы по шкалампо сравнению с пациентами мужского пола.Пациенты с раком желудочно-кишечного тракта имели более высокие баллы по шкаламРанее МедикФорум писал о продуктах, которые нельзя есть натощак.

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