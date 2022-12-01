Онколог Воробьев: 80% больных раком сообщают об одном и том же симптоме
Бесчисленные отчеты подчеркивают физическое и психическое бремя рака для неизлечимо больных пациентов.
Паллиативная помощь организуется службами здравоохранения, чтобы обеспечить комфорт неизлечимо больным и их семьям. Одним из основных компонентов этого подхода к лечению является облегчение симптомов, поэтому определение характера симптомов имеет решающее значение для вмешательства. Исследования показывают, что в отделениях паллиативной помощи онкологическим больным часто наблюдаются три симптома.
Боль является общим недугом на всех стадиях рака, но ее распространенность увеличивается по мере прогрессирования заболевания.
"При раке боль часто описывают как тупую боль, давление, жжение или покалывание. Более того, тип боли часто дает ценную информацию о ее источнике", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.
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Чтобы оценить тяжесть симптомов у неизлечимо больных раком, исследования собрали ценные данные о пациентах, получающих паллиативную помощь.
«Среди 824 набранных пациентов с запущенным раком о боли сообщили 78,4 процента респондентов».
Двумя другими распространенными симптомами были анорексия, наблюдаемая у 64,4% пациентов, и запор, наблюдаемый в 63,5% случаев. Тяжесть этих симптомов снижается в первую неделю пребывания пациента в отделении паллиативной помощи.
Кроме того, половые различия, по-видимому, влияли на различную степень улучшения симптомов, наблюдаемую в ходе исследования.
Пациенты женского пола, например, показали более высокие баллы по шкалам рвоты, анорексии, отеков, депрессии и тревоги по сравнению с пациентами мужского пола.
Пациенты с раком желудочно-кишечного тракта имели более высокие баллы по шкалам запора, рвоты, анорексии, отеков, депрессии и беспокойства.
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