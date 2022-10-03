Онколог Воробьев: 3 признака, что у вас неизлечимая стадия рака

"Целью паллиативного лечения является облегчение симптомов и улучшение качества жизни. Его можно использовать на любой стадии болезни, если есть тревожные симптомы, такие как боль или недомогание. Среди 824 набранных пациентов с запущенным раком боль, анорексия и запор были наиболее распространенными и тяжелыми симптомами", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев, комментируя исследование специально для МедикФорум.

Понятно, что ранние симптомы рака привлекают больше внимания, чем более поздние признаки. Это потому, что обнаружение рака на ранней стадии его развития дает лучший шанс победить его.Исследователи стремились оценить тяжесть симптомов у пациентов с распространенным раком в отделении паллиативной помощи и изучить факторы, связанные с улучшением симптомов.Важно отметить, что эти симптомы могут проявляться и на более ранних стадиях болезни. Возраст участников также имел отношение к серьезности испытываемых симптомов.Пациенты старше 65 лет и старше показали значительно более низкие баллы по шкалам боли, нарушения сна, депрессии и тревоги, чем пациенты моложе 65 лет.Кроме того, пациенты женского пола демонстрировали более высокие баллы по шкалам рвоты, анорексии, отеков (отеков), депрессии и тревоги, чем пациенты мужского пола.Ранее МедикФорум писал о том, что грязный воздух провоцирует инсульты.