5 изменений в ноге сигнализируют о чрезвычайно высоком холестерине

110 Фото: https://pixabay.com/photos/woman-running-run-fitness-sports-1822459/
5 изменений в ноге сигнализируют о чрезвычайно высоком холестерине


Накопление холестерина в ногах может быть пагубным.


Высокий уровень холестерина означает, что у вас слишком много холестерина — жирового вещества, вырабатываемого в печени, — которое течет по кровотоку. Со временем это может привести к сужению артерий в ногах, тем самым ограничивая кровообращение. Этот процесс, известный как заболевание периферических артерий (ЗПА), может проявляться малозаметными симптомами, которые часто упускают из виду.


Будьте осторожны при оформлении кредита


«Именно по этой причине каждый должен знать о незначительных изменениях, которые могут свидетельствовать о проблемах с кровообращением в ногах», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоомеев специально для МедикФорум.


Высокий холестерин: видимый предупреждающий знак на костяшках пальцев о высоком уровне ЛПНП


«Эти подсказки могут дать понимание, необходимое для раннего выявления ЗПА и минимизации его воздействия как на сердце, так и на конечности».

Наиболее распространенными являются следующие пять:
  • Боль в ногах. Боль в ногах во время физических упражнений или перемежающаяся хромота являются наиболее частыми симптомами ЗПА. Эта боль чаще всего встречается в икрах и возникает, когда мышцы не получают достаточного притока крови во время нагрузки.
  • Плохой рост ногтей и волос. Видимые изменения в голенях и ступнях являются еще одним потенциальным признаком ЗПА. Помимо замедления роста волос и ногтей, кожа может выглядеть блестящей и менять цвет.
  • Медленные и незаживающие раны. Язвы и раны требуют адекватного кровотока для правильного заживления. Когда у пациента ЗПА, раны стопы или голени могут заживать исключительно долго.
  • Холодные ступни и голени. Поддержание температуры тела зависит от сильной циркуляции. Скопление бляшек на ногах пациентов с ЗПА может уменьшить кровообращение и привести к снижению температуры пораженных конечностей.
  • Слабый пульс в ногах или ступнях. Врач может помочь определить, является ли ЗПА проблемой, просто проверив пульс пациента на ногах. Закупорка артерий и снижение кровотока означают, что пульс здесь, вероятно, будет слабее, чем в более высоких точках, таких как запястье. 

Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые нельзя есть натощак.


Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Высокий уровнь холестерина: знак, который может появиться ночью — может «прервать» сон
Кардиолог Фоул: «болевой» знак в ногах, который говорит о высоком уровне холестерина
2 внезапных ощущения в ногах, которые сигнализируют об опасно высоком уровне холестерина
Теги : советы врачей, ЗПА, повышенный холестерин