5 изменений в ноге сигнализируют о чрезвычайно высоком холестерине

«Именно по этой причине каждый должен знать о незначительных изменениях, которые могут свидетельствовать о проблемах с кровообращением в ногах», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоомеев специально для МедикФорум.

«Эти подсказки могут дать понимание, необходимое для раннего выявления ЗПА и минимизации его воздействия как на сердце, так и на конечности».

Боль в ногах. Боль в ногах во время физических упражнений или перемежающаяся хромота являются наиболее частыми симптомами ЗПА. Эта боль чаще всего встречается в икрах и возникает, когда мышцы не получают достаточного притока крови во время нагрузки.

Боль в ногах во время физических упражнений или перемежающаяся хромота являются наиболее частыми симптомами ЗПА. Эта боль чаще всего встречается в икрах и возникает, когда мышцы не получают достаточного притока крови во время нагрузки. Плохой рост ногтей и волос. Видимые изменения в голенях и ступнях являются еще одним потенциальным признаком ЗПА. Помимо замедления роста волос и ногтей, кожа может выглядеть блестящей и менять цвет.

Видимые изменения в голенях и ступнях являются еще одним потенциальным признаком ЗПА. Помимо замедления роста волос и ногтей, кожа может выглядеть блестящей и менять цвет. Медленные и незаживающие раны. Язвы и раны требуют адекватного кровотока для правильного заживления. Когда у пациента ЗПА, раны стопы или голени могут заживать исключительно долго.

Язвы и раны требуют адекватного кровотока для правильного заживления. Когда у пациента ЗПА, раны стопы или голени могут заживать исключительно долго. Холодные ступни и голени. Поддержание температуры тела зависит от сильной циркуляции. Скопление бляшек на ногах пациентов с ЗПА может уменьшить кровообращение и привести к снижению температуры пораженных конечностей.

Поддержание температуры тела зависит от сильной циркуляции. Скопление бляшек на ногах пациентов с ЗПА может уменьшить кровообращение и привести к снижению температуры пораженных конечностей. Слабый пульс в ногах или ступнях. Врач может помочь определить, является ли ЗПА проблемой, просто проверив пульс пациента на ногах. Закупорка артерий и снижение кровотока означают, что пульс здесь, вероятно, будет слабее, чем в более высоких точках, таких как запястье.

Высокий уровень холестерина означает, что у вас слишком много холестерина — жирового вещества, вырабатываемого в печени, — которое течет по кровотоку. Со временем это может привести к сужению артерий в ногах, тем самым ограничивая кровообращение. Этот процесс, известный как заболевание периферических артерий (ЗПА), может проявляться малозаметными симптомами, которые часто упускают из виду.Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые нельзя есть натощак.

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