24-летнему мужчине поставили диагноз «рак» после того, как друг заметил признак в его глазах

"В медицинском отчете сказано, что мужчина сильно заболел и боролся с болью в животе. К счастью, эти упрямые симптомы в конце концов оставили его в покое, но что-то все равно было не так. Обед с его другом, который отметил, что его глаза пожелтели по бокам, был последней каплей. Он был доставлен в больницу, где его проверили на наличие камней в желчном пузыре и гепатит, но медицинские работники не смогли понять причину проблемы", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев, комментируя случай специально для МедикФорум

«В результате выяснилось, что у него лимфома».

Безболезненное увеличение лимфатических узлов на шее, в подмышках или в паху

Постоянная усталость

Жар

Ночные поты

Сбивчивое дыхание

Необъяснимая потеря веса

Зудящая кожа

24-летний Скотт Фрайетт почувствовал острую боль в животе. Боль утихла, но он чувствовал, что что-то не так. Его приятель заметил желтый цвет в его глазах. К сожалению, анализы в больнице выявили «неизлечимый» рак.Химическое вещество, называемое билирубином, которое показывает, насколько здорова ваша печень, чем выше число, тем тяжелее печеночная недостаточность. У пациента он был в несколько раз выше нормы. Мужчина набрал 22 кг веса, что является обычным явлением, когда печень начинает отказывать.Ему сделали трансплантацию в течение недели.Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые нельзя есть натощак.

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