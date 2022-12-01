24-летнему мужчине поставили диагноз «рак» после того, как друг заметил признак в его глазах

149 Фото: https://pixabay.com/photos/man-head-scared-cover-emotion-314481/
24-летнему мужчине поставили диагноз «рак» после того, как друг заметил признак в его глазах


Случай мужчины подчеркивает необходимость обращать внимание на любые необычные изменения в своем организме.


24-летний Скотт Фрайетт почувствовал острую боль в животе. Боль утихла, но он чувствовал, что что-то не так. Его приятель заметил желтый цвет в его глазах. К сожалению, анализы в больнице выявили «неизлечимый» рак.


"В медицинском отчете сказано, что мужчина сильно заболел и боролся с болью в животе. К счастью, эти упрямые симптомы в конце концов оставили его в покое, но что-то все равно было не так. Обед с его другом, который отметил, что его глаза пожелтели по бокам, был последней каплей. Он был доставлен в больницу, где его проверили на наличие камней в желчном пузыре и гепатит, но медицинские работники не смогли понять причину проблемы", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев, комментируя случай специально для МедикФорум


Повышенный холестерин: предупреждающий знак на пальцах ног о скоплении холестерина в артериях


Химическое вещество, называемое билирубином, которое показывает, насколько здорова ваша печень, чем выше число, тем тяжелее печеночная недостаточность. У  пациента он был в несколько раз выше нормы. Мужчина набрал 22 кг веса, что является обычным явлением, когда печень начинает отказывать.


На Кубани впервые пересадили печень


«В результате выяснилось, что у него лимфома».

Ему сделали трансплантацию в течение недели.

Другие симптомы лимфомы могут включать:
  • Безболезненное увеличение лимфатических узлов на шее, в подмышках или в паху
  • Постоянная усталость
  • Жар
  • Ночные поты
  • Сбивчивое дыхание
  • Необъяснимая потеря веса
  • Зудящая кожа


Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые нельзя есть натощак.


Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Из желчного пузыря женщины достали 360 камней
Как узнать о появлении желчнокаменной болезни
Симптомы рака: онколог Воробьев назвал явный признак опухоли, которая определяется при глубоком вдохе
Теги : советы врачей, симптомы рака, лимфома