Пять продуктов, которые могут спровоцировать обострение артрита

"Сюда входят продукты с высоким содержанием насыщенных жиров и сахара. Некоторым людям, чувствительным к глютену, также может быть полезно избегать продуктов с высоким содержанием глютена и казеина", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Глютен и казеин

«Возможно совпадение, при котором некоторые люди с артритом также имеют чувствительность к глютену или глютеновую болезнь».

Продукты с высоким содержанием насыщенных жиров

"Насыщенные жиры могут вызывать воспаление жировой ткани".

Сладкие продукты

"Одно исследование показало, что женщины, которые ежедневно выпивали сахаросодержащие напитки, имели более высокий риск развития серопозитивного ревматоидного артрита".

Обострения артрита — это когда симптомы артрита сильно ухудшаются в течение определенного периода времени — от нескольких дней до нескольких недель. Есть определенные вещи, которые могут вызвать обострение, в том числе тип пищи, которую вы едите.Обострение может оставить у вас некоторые неприятные симптомы, в том числе повышенныйТакже может быть «общее» ощущение болезни,Часто они вызваны инфекциями и физическим или умственным стрессом, которые усиливают воспаление. Еда тоже влияет на этот процесс.Если вы особенно чувствительны к глютену, как многие люди с артритом, вы можете облегчить себе жизнь, сократив потребление продуктов с высоким содержанием глютена и казеина.Продукты с высоким содержанием насыщенных жировВ список продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров входятУпотребление слишком большого количества сладкой пищи может вызвать воспаление. Это вызывает высвобождение воспалительных химических веществ, называемых цитокинами. Цитокины уже находятся в большом количестве у людей с артритом.Ранее МедикФорум писал о витаминах, полезных для женщин.

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