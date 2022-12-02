Пять продуктов, которые могут спровоцировать обострение артрита
Некоторые продукты могут быть хуже других при обострениях артрита.
Обострения артрита — это когда симптомы артрита сильно ухудшаются в течение определенного периода времени — от нескольких дней до нескольких недель. Есть определенные вещи, которые могут вызвать обострение, в том числе тип пищи, которую вы едите.
"Сюда входят продукты с высоким содержанием насыщенных жиров и сахара. Некоторым людям, чувствительным к глютену, также может быть полезно избегать продуктов с высоким содержанием глютена и казеина", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Обострение может оставить у вас некоторые неприятные симптомы, в том числе повышенный отек суставов, боль и усталость.
Также может быть «общее» ощущение болезни, ночная потливость, лихорадка и потеря веса. Часто они вызваны инфекциями и физическим или умственным стрессом, которые усиливают воспаление. Еда тоже влияет на этот процесс.
Глютен и казеин
Если вы особенно чувствительны к глютену, как многие люди с артритом, вы можете облегчить себе жизнь, сократив потребление продуктов с высоким содержанием глютена и казеина.
«Возможно совпадение, при котором некоторые люди с артритом также имеют чувствительность к глютену или глютеновую болезнь».
Продукты с высоким содержанием насыщенных жиров
Продукты с высоким содержанием насыщенных жиров «следует избегать или, по возможности, сокращать их количество».
В список продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров входят сливочное масло, топленое масло, жирное мясо и сыр.
"Насыщенные жиры могут вызывать воспаление жировой ткани".
Сладкие продукты
Употребление слишком большого количества сладкой пищи может вызвать воспаление. Это вызывает высвобождение воспалительных химических веществ, называемых цитокинами. Цитокины уже находятся в большом количестве у людей с артритом.
"Одно исследование показало, что женщины, которые ежедневно выпивали сахаросодержащие напитки, имели более высокий риск развития серопозитивного ревматоидного артрита".
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