Сильная головная боль появляется за неделю до инсульта — ранние признаки

"Некоторые люди могут испытывать тревожные симптомы, предупреждающие о будущем инсульте, за несколько дней до серьезного инсульта. 43 процента пациентов с инсультом испытывали симптомы мини-инсульта за неделю до крупного инсульта. Один из наиболее распространенных признаков, принадлежащих к этой ранней категории, известен как цефалгия", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Хотя инсульты имеют непредсказуемый характер, есть некоторые ранние признаки, которые могут проявиться за неделю до неотложной медицинской помощи. Популярное изображение обычно включает лицо, опущенное на одну сторону, или человека, который не может говорить, но первые красные флажки могут быть менее очевидными. На самом деле один предупредительный знак, известный как цефалгия, поражает другую область.Хотя инсульт часто изображают как неотложную медицинскую помощь, которая возникает из ниоткуда, первые признаки могут появиться за несколько дней или даже за неделю до события.Головная боль, описывает боль в голове или лице, которую часто описывают какДо 65 процентов людей, перенесших инсульт, испытывают головную боль в той или иной форме. Пациенты часто описывают цефалгию, связанную с инсультом, какдобавляет Алехина.Более того,Например, закупорка сонной артерии может вызвать головную боль в области лба, а закупорка задней части мозга может вызвать головную боль в области затылка.Ранее МедикФорум писал о важных витаминов для женщин.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.