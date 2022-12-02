Минздрав дал рекомендации по лечению ОРВИ дома

возникают боль и тяжесть в области груди или живота

возникает одышка

ломота в теле становится очень сильной

внезапно возникает головокружение

становятся частыми приступы рвоты

возникает спутанность сознания

заболевание возвращается после того, как человеку стало лучше.

Наступившей зимой россиян атакуют грипп, коронавируса, а также сезонные простудные вирусы. По данным KP.RU, лечение ОРВИ дома допускается Минздравом при определенных условиях. Также врачи ведомства дают на этот счет определенные рекомендации.При этих симптомах, типичных для ОРВИ, медики рекомендуют постельный (полупостельный) режим и отдых, обильное несладкое питье, регулярные проветривания. Пища должна быть легкой, вкусной. Алкоголь и сахар исключаются.Если температура становится больше 38 градусов и доставляет сильный дискомфорт, в виде жаропонижающих подойдут парацетамол, ибупрофен. Парацетамол принимается за раз не более 500 мг (для взрослых) и не чаще четырех раз в день. Ибупрофен – не больше 400 мг за один раз и не чаще четырех раз за сутки – строго после еды.Что также важно знать: детям до 18 лет нельзя давать аспирин (ацетилсалициловая кислота).Это нужно сделать, еслиРанее портал MedikForum.ru писал о том, что в России начался рост заболеваемости коронавирусом.

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