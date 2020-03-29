Минздрав разъяснил как частные лаборатории могут проводить анализы на коронавирус
27 марта Минздрав РФ обновил методические рекомендации по диагностике и лечению коронавируса. Лабораторной диагностике посвящен целый раздел. Частные лаборатории могут быть допущены к анализам на коронавирус, но при соблюдении ряда условий.
Методы лабораторной диагностики
"Для лабораторной диагностики коронавируса COVID-19 применяется метод ПЦР. Основным видом биоматериала для лабораторного исследования является материал, полученный при заборе мазка из носоглотки и/или ротоглотки", - говорится в методических рекомендациях Минздрава.
Частным лабораториям можно, но не во всех случаях
"Лаборатории медицинских организаций, не зависимо от формы собственности, имеющие санитарно-эпидемиологическое заключение о возможности проведения работ с возбудителями инфекционных заболеваний человека III-IV патогенности и условия для работы могут организовывать работу по диагностике COVID-19 без выделения возбудителя"
Ограничения для частных лабораторий и частных медицинских организаций касаются людей имеющих симптомы заболевания, и людей контактировавших с больными коронавирусом.
Если анализ дал положительных или неясный результат, то медицинская компания обязана сообщить в органы Роспотребнадзора немедленно, и "в течение 2-х часов передать положительно (сомнительно) сработавший материал в Центр гигиены и эпидемиологии в субъекте Российской Федерации".
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