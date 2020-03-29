Минздрав разъяснил как частные лаборатории могут проводить анализы на коронавирус

Методы лабораторной диагностики

"Для лабораторной диагностики коронавируса COVID-19 применяется метод ПЦР. Основным видом биоматериала для лабораторного исследования является материал, полученный при заборе мазка из носоглотки и/или ротоглотки", - говорится в методических рекомендациях Минздрава.

Частным лабораториям можно, но не во всех случаях

"Лаборатории медицинских организаций, не зависимо от формы собственности, имеющие санитарно-эпидемиологическое заключение о возможности проведения работ с возбудителями инфекционных заболеваний человека III-IV патогенности и условия для работы могут организовывать работу по диагностике COVID-19 без выделения возбудителя"