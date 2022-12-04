Глинтвейн снижает уровень холестерина на 12%, но важно, сколько вы пьете

«Красное вино, которое является основой глинтвейна, помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, так как содержит антиоксиданты, которые помогают бороться с любыми болезнями и укрепляют иммунную систему. Все это способствует снижению высокого уровня холестерина и в целом делает вино более полезным для употребления в умеренных количествах», - объясняет Пономарева.

Рождество не известно умеренностью. Ваш холодильник, наполненный декадентскими угощениями, такими как сыр и свиньи в одеялах, является тому свидетелем. В то время как баловство один раз в год приемлемо, неверные диетические решения могут повысить уровень холестерина, увеличивая риск сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому крайне важно получать удовольствие, не переусердствуя.Любимый многими зимний напиток может оказать положительное влияние на уровень холестерина.При умеренном употреблении элемент ресвератрол в вине может помочь снизить уровень холестерина, поскольку он действует как барьер для любых токсинов в организме, которые потенциально могут вызвать образование тромбов.Виноград, богатый полифенолами, определенно подходит для борьбы с холестерином, корица также может справиться с этой задачей. Корица — это ингредиент, включенный в глинтвейн, который может помочь снизить уровень холестерина, поскольку он может уменьшить любое воспаление и отек.У участников исследования, принимавших ту же добавку из винограда, что есть в красном вине, уровень «плохого» холестерина снизился на 9 процентов. У людей с высоким уровнем холестерина наблюдалось еще большее падение, составляющее 12 процентов.Ранее МедикФорум писал о болезнях, которые возникают из-за стресса.

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