Диетолог Пономарева: темный шоколад с миндалем снижает уровень «плохого» холестерина за недели
Перекус темным шоколадом может помочь снизить уровень холестерина за «недели».
Поскольку высокий уровень холестерина может увеличить риск серьезных проблем со здоровьем, от болезней сердца до инсульта, крайне важно контролировать его уровень. Хотя употребление шоколада для снижения содержания жиров может показаться слишком хорошим, чтобы быть правдой, исследование предполагает, что это может сработать.
"Темный шоколад, отличающийся богатым вкусом, обладает великолепным вкусом, а также многообещающим воздействием на здоровье. Сочетание этого лакомства с миндалем может даже помочь снизить уровень холестерина за четыре недели", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.
В исследовании, хрустящие орехи в сочетании с насыщенным шоколадом смогли значительно снизить уровень холестерина ЛПНП, также известного как «плохой».
Хотя холестерин не всегда вреден, тот тип холестерина, который называют плохим, может закупоривать артерии и повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Наблюдая за 48 людьми с избыточным весом и ожирением в возрасте от 30 до 70 лет, исследователи решили изучить влияние темного шоколада, какао и миндаля на маркеры риска ишемической болезни сердца.
"Результаты показали, что миндаль сам по себе снижает уровень вредного холестерина на семь процентов. И сочетание с темным шоколадом также помогло уменьшить показатели".
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