Диетолог Пономарева: темный шоколад с миндалем снижает уровень «плохого» холестерина за недели

"Темный шоколад, отличающийся богатым вкусом, обладает великолепным вкусом, а также многообещающим воздействием на здоровье. Сочетание этого лакомства с миндалем может даже помочь снизить уровень холестерина за четыре недели", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

"Результаты показали, что миндаль сам по себе снижает уровень вредного холестерина на семь процентов. И сочетание с темным шоколадом также помогло уменьшить показатели".