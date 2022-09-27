Диетолог Пономарева: овес и ячмень снижает уровень холестерина

"Одними из лучших продуктов для поддержания низкого уровня холестерина являются овес и ячмень — они относятся к категории продуктов, снижающих уровень холестерина. Причина этого в том, что эти продукты содержат большое количество клетчатки, известной как бета-глюкан. Клетчатка является ключом к поддержанию уровня холестерина, поскольку она помогает поглощать холестерин в кровоток", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Когда врачи и эксперты говорят об уровне высокого уровня холестерина, они имеют в виду уровень холестерина ЛПНП; это означает липопротеин низкой плотности. Также известный как «плохой» холестерин, он образует бляшки в артериях, повышая кровяное давление. Напротив, холестерин ЛПВП, липопротеин высокой плотности, известен как «хороший» холестерин, поскольку он помогает поддерживать общее сердечно-сосудистое здоровье.Ключ в том, чтобы иметь высокий уровень ЛПВП и низкий уровень ЛПНП; один из лучших способов добиться наилучшего баланса — изменить рацион.Употребление 3 г бета-глюкана в день в рамках здорового питания и образа жизни может помочь снизить уровень холестерина. Когда вы едите бета-глюкан, он образует гель, который связывается с богатыми холестерином желчными кислотами в кишечнике. Это помогает ограничить количество холестерина, который всасывается из кишечника в кровь. Затем ваша печень должна выводить больше холестерина из крови, чтобы производить больше желчи, что снижает уровень холестерина в крови.• Тарелку каши• Миску овсяных хлопьев для завтрака• 250 мл овсяного напитка, содержащего бета-глюканы• Одна-две столовые ложки овсяных отрубей• Три овсяных лепешки• 75 г вареной перловой крупыРанее МедикФорум писал о пользе интервального голодания.