Конкретный тип боли является признаком жирной печени - гепатолог Южнова

"Боль является признаком цирроза печени относит ее к ранним симптомам цирроза. Накопление жира в печени может повредить орган и привести к его воспалению и рубцеванию с течением времени", - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.

«ИМТ более 30 значительно коррелирует с распространенностью НАЖБП. Если у вас есть видимый жир на животе, который делает кишечник больше, то пришло время изменить свой образ жизни, чтобы уменьшить лишний жир».

обычно плохое самочувствие и постоянная усталость

потеря аппетита

потеря веса и истощение мышц

плохое самочувствие

болезненность/боль в области печени

паукообразные мелкие кровеносные капилляры на коже выше уровня талии (паукообразные ангиомы)

пятнистые красные ладони

нарушенный режим сна

Считается, что каждый третий имеет ранние стадии накопления жира в печени, не связанные с алкоголем, известные как неалкогольная жировая болезнь печени. Одним из наиболее заметных признаков является болезненное ощущение в теле.Боль в верхней правой части живота являетсяЦирроз может стать неотложной медицинской помощью. Если это прогрессирует, ваша печень может начать отказывать, что в конечном итоге может привести к смерти.Если состояние не вызвано употреблением алкоголя, оно называется неалкогольной жировой болезнью печени. Одной из причин этого повреждения печени является избыточный вес и ожирение.Это может привести к таким симптомам, как забывчивость, спутанность сознания и потеря памяти.Ранее МедикФорум писал о болезнях, которые возникают из-за стресса.

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