Конкретный тип боли является признаком жирной печени - гепатолог Южнова

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Конкретный тип боли является признаком жирной печени - гепатолог Южнова


Боль может быть признаком того, что ваша печень повреждена и воспалена из-за накопления жира.


Считается, что каждый третий имеет ранние стадии накопления жира в печени, не связанные с алкоголем, известные как неалкогольная жировая болезнь печени. Одним из наиболее заметных признаков является болезненное ощущение в теле.

Боль в верхней правой части живота является «потенциально самым явным признаком перегрузки печени, хотя вряд ли она появится в первые дни повреждения печени».


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"Боль является признаком цирроза печени относит ее к ранним симптомам цирроза. Накопление жира в печени может повредить орган и привести к его воспалению и рубцеванию с течением времени", - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.


Цирроз может стать неотложной медицинской помощью. Если это прогрессирует, ваша печень может начать отказывать, что в конечном итоге может привести к смерти.


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Если состояние не вызвано употреблением алкоголя, оно называется неалкогольной жировой болезнью печени. Одной из причин этого повреждения печени является избыточный вес и ожирение.

«ИМТ более 30 значительно коррелирует с распространенностью НАЖБП. Если у вас есть видимый жир на животе, который делает кишечник больше, то пришло время изменить свой образ жизни, чтобы уменьшить лишний жир».

Это может привести к таким симптомам, как забывчивость, спутанность сознания и потеря памяти.

Другие ранние симптомы цирроза печени, которые вы можете заметить, включают:
  • обычно плохое самочувствие и постоянная усталость
  • потеря аппетита
  • потеря веса и истощение мышц
  • плохое самочувствие
  • болезненность/боль в области печени
  • паукообразные мелкие кровеносные капилляры на коже выше уровня талии (паукообразные ангиомы)
  • пятнистые красные ладони
  • нарушенный режим сна


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