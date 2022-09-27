Гепатолог Южнова: «чувство чрезмерной сытости» сигнализирует о жировой болезни печени

"Люди с жировой болезнью печени могут испытывать «чувство чрезмерной полноты и сытости в верхней правой части живота. Или они могут страдать от болей в животе", - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.

Тошнота

Потеря аппетита или потеря веса

Желтоватая кожа и белки глаз

Отек живота и ног

Крайняя усталость или спутанность сознания

Слабость

«Люди с жировой болезнью печени часто не имеют симптомов, пока болезнь не прогрессирует до цирроза печени».

«В большинстве случаев жировая болезнь печени не вызывает серьезных проблем и не препятствует нормальному функционированию печени».