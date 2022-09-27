Гепатолог Южнова: «чувство чрезмерной сытости» сигнализирует о жировой болезни печени
«Чрезмерное чувство сытости» в определенной области живота может быть признаком жировой болезни печени.
Печень – один из наших жизненно важных органов, выполняющий более 500 функций. К ним относятся обработка переваренной пищи и контроль уровня жира и сахара в крови. Он также может бороться с инфекциями и уничтожать любые токсины в организме.
Однако определенный образ жизни может оказывать негативное влияние на печень.
Основной причиной жировой болезни печени является слишком большое количество жира, хранящегося в печени.
Если ожирение печени не лечить на ранних стадиях, оно может привести к рубцеванию печени, известному как цирроз, и, в конечном итоге, к печеночной недостаточности.
Поэтому очень важно выявить любые признаки этого заболевания как можно раньше.
"Люди с жировой болезнью печени могут испытывать «чувство чрезмерной полноты и сытости в верхней правой части живота. Или они могут страдать от болей в животе", - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.
Другие признаки жировой болезни печени включают:
- Тошнота
- Потеря аппетита или потеря веса
- Желтоватая кожа и белки глаз
- Отек живота и ног
- Крайняя усталость или спутанность сознания
- Слабость
«Люди с жировой болезнью печени часто не имеют симптомов, пока болезнь не прогрессирует до цирроза печени».
У многих людей они никогда не достигнут стадии цирроза печени.
«В большинстве случаев жировая болезнь печени не вызывает серьезных проблем и не препятствует нормальному функционированию печени».
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