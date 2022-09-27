Гепатолог Южнова: «чувство чрезмерной сытости» сигнализирует о жировой болезни печени

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Гепатолог Южнова: «чувство чрезмерной сытости» сигнализирует о жировой болезни печени


«Чрезмерное чувство сытости» в определенной области живота может быть признаком жировой болезни печени.

Печень – один из наших жизненно важных органов, выполняющий более 500 функций. К ним относятся обработка переваренной пищи и контроль уровня жира и сахара в крови. Он также может бороться с инфекциями и уничтожать любые токсины в организме.

Однако определенный образ жизни может оказывать негативное влияние на печень.


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Основной причиной жировой болезни печени является слишком большое количество жира, хранящегося в печени.

Если ожирение печени не лечить на ранних стадиях, оно может привести к рубцеванию печени, известному как цирроз, и, в конечном итоге, к печеночной недостаточности.
Поэтому очень важно выявить любые признаки этого заболевания как можно раньше.

"Люди с жировой болезнью печени могут испытывать «чувство чрезмерной полноты и сытости в верхней правой части живота. Или они могут страдать от болей в животе", - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.


Другие признаки жировой болезни печени включают:
  • Тошнота
  • Потеря аппетита или потеря веса
  • Желтоватая кожа и белки глаз 
  • Отек живота и ног
  • Крайняя усталость или спутанность сознания
  • Слабость
Но иногда симптомы могут не проявляться до тех пор, пока болезнь не станет достаточно прогрессирующей.

«Люди с жировой болезнью печени часто не имеют симптомов, пока болезнь не прогрессирует до цирроза печени».

У многих людей они никогда не достигнут стадии цирроза печени.

«В большинстве случаев жировая болезнь печени не вызывает серьезных проблем и не препятствует нормальному функционированию печени».


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