Жировая болезнь печени: 5 ранних ощущений, предупреждающих о поврежденном органе
По мере того, как все больше ткани в печени превращается в рубцовую ткань, и орган теряет свою полную способность очищать кровь, начинают появляться настораживающие признаки. Если вы постоянно употребляете алкоголь в течение многих лет, возможным ранним признаком заболевания печени является чувство дискомфорта. Гепатолог рассказал, что дискомфорт будет ощущаться в «верхней правой части живота», где расположена печень.
Более того, некоторые люди могут описать это ощущение как «чувство боли».
"Поврежденная печень также может привести к сильному чувству усталости, тошноты, плохому самочувствию. Болезнь также может вызвать общее недомогание, не говоря уже о бессоннице и диарее", - сказала врач-гепатолог Алла Южнова в интервью МедикФорум.
Пять «ранних» ощущений испуганной и борющейся печени:
- Дискомфорт в верхней правой части живота
- Почти нет аппетита
- Усталость
- Тошнота
- Чувствовать нехорошо
- Пожелтение кожи и белков глаз
- Боли в животе над областью печени
- Зуд
- Потеря веса без причины
- Слабость и истощение ваших мышц
- Отек ног, лодыжек и ступней, вызванный скоплением жидкости
- Вздутие живота, вызванное скоплением жидкости
- Склонность к более легкому кровотечению и синякам, например, частые кровотечения из носа и кровоточивость десен
- Периоды спутанности сознания, забывчивости, смены настроения или недальновидности
«Если ваши симптомы или анализы крови указывают на заболевание печени, связанное с алкоголем, вам могут потребоваться дополнительные анализы, чтобы определить, насколько повреждена ваша печень», — добавляет гепатолог.
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