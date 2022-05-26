Жировая болезнь печени: 5 ранних ощущений, предупреждающих о поврежденном органе

"Поврежденная печень также может привести к сильному чувству усталости, тошноты, плохому самочувствию. Болезнь также может вызвать общее недомогание, не говоря уже о бессоннице и диарее", - сказала врач-гепатолог Алла Южнова в интервью МедикФорум.

Дискомфорт в верхней правой части живота

Почти нет аппетита

Усталость

Тошнота

Чувствовать нехорошо

Пожелтение кожи и белков глаз

Боли в животе над областью печени

Зуд

Потеря веса без причины

Слабость и истощение ваших мышц

Отек ног, лодыжек и ступней, вызванный скоплением жидкости

Вздутие живота, вызванное скоплением жидкости

Склонность к более легкому кровотечению и синякам, например, частые кровотечения из носа и кровоточивость десен

Периоды спутанности сознания, забывчивости, смены настроения или недальновидности

«Если ваши симптомы или анализы крови указывают на заболевание печени, связанное с алкоголем, вам могут потребоваться дополнительные анализы, чтобы определить, насколько повреждена ваша печень», — добавляет гепатолог.