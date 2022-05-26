Жировая болезнь печени: 5 ранних ощущений, предупреждающих о поврежденном органе

0 Фото: pexels.com
Жировая болезнь печени: 5 ранних ощущений, предупреждающих о поврежденном органе

По мере того, как все больше ткани в печени превращается в рубцовую ткань, и орган теряет свою полную способность очищать кровь, начинают появляться настораживающие признаки. Если вы постоянно употребляете алкоголь в течение многих лет, возможным ранним признаком заболевания печени является чувство дискомфорта. Гепатолог рассказал, что дискомфорт будет ощущаться в «верхней правой части живота», где расположена печень.

Более того, некоторые люди могут описать это ощущение как «чувство боли».

"Поврежденная печень также может привести к сильному чувству усталости, тошноты, плохому самочувствию. Болезнь также может вызвать общее недомогание, не говоря уже о бессоннице и диарее", - сказала врач-гепатолог Алла Южнова в интервью МедикФорум.

Пять «ранних» ощущений испуганной и борющейся печени:
  • Дискомфорт в верхней правой части живота
  • Почти нет аппетита
  • Усталость
  • Тошнота
  • Чувствовать нехорошо
По мере прогрессирования состояния вам рекомендуется обратиться за неотложной медицинской помощью, если вы испытываете какие-либо из следующих признаков:
  • Пожелтение кожи и белков глаз 
  • Боли в животе над областью печени
  • Зуд
  • Потеря веса без причины
  • Слабость и истощение ваших мышц
  • Отек ног, лодыжек и ступней, вызванный скоплением жидкости
  • Вздутие живота, вызванное скоплением жидкости
  • Склонность к более легкому кровотечению и синякам, например, частые кровотечения из носа и кровоточивость десен
  • Периоды спутанности сознания, забывчивости, смены настроения или недальновидности
На начальных стадиях жировая болезнь печени может быть обнаружена во время тестов на другие проблемы со здоровьем. Если ваш врач подозревает заболевание печени, будьте готовы сдать образцы крови и пройти сканирование.

«Если ваши симптомы или анализы крови указывают на заболевание печени, связанное с алкоголем, вам могут потребоваться дополнительные анализы, чтобы определить, насколько повреждена ваша печень», — добавляет гепатолог.

Ранее Медикфорум писал о том, как убрать пивной живот.
Теги : жировая болезнь печени, симптомы больной печени, советы врачей