Как самостоятельно определить: свиной грипп или коронавирус

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плохое самочувствие

Представитель комздрава Петербурга Лариса Соловьева рассказала об отличии свиного гриппа от коронавируса.

По словам Соловьевой, самостоятельно определить: свиной грипп или коронавирус, позволяет начало инфекции. Остро начинающееся заболевание с  высокой температурой, фарингитом, интоксикацией свойственно гриппу. В целом при гриппе не только раньше возникают патологические симптомы, но и тяжелее переносится недомогание.

«У коронавируса инкубационный период около недели, интоксикация нарастает постепенно», - добавила врач.

В то же время, уточнила Соловьева, заболевшие коронавирусом чаще подвергаются пневмонии. Также самостоятельно определить инфицирование коронавирусом можно по тому, что исчезает обоняние, способность чувствовать вкус.

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Что еще: при заболевании гриппом люди чаще краснеют, а в случае COVID-19 – бледнеют. Помимо этого, жертвы гриппа склонны к фарингиту с воспалением слизистой оболочки глотки и миндалин, тогда как при ковиде он практически не наблюдается.

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Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что Минздрав дал рекомендации по самостоятельному лечению ОРВИ.

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Лариса Соловьева
Лариса Соловьева
Здоровье
начальник отдела по организации амбулаторной медпомощи комздрава Петербурга
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