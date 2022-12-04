Как самостоятельно определить: свиной грипп или коронавирус

«У коронавируса инкубационный период около недели, интоксикация нарастает постепенно», - добавила врач.

По словам Соловьевой, самостоятельно определить: свиной грипп или коронавирус, позволяет начало инфекции. Остро начинающееся заболевание с высокой температурой, фарингитом, интоксикацией свойственно гриппу. В целом при гриппе не только раньше возникают патологические симптомы, но и тяжелее переносится недомогание.В то же время, уточнила Соловьева, заболевшие коронавирусом чаще подвергаются пневмонии. Также самостоятельно определить инфицирование коронавирусом можно по тому, что исчезает обоняние, способность чувствовать вкус.Что еще: при заболевании гриппом люди чаще краснеют, а в случае COVID-19 – бледнеют. Помимо этого, жертвы гриппа склонны к фарингиту с воспалением слизистой оболочки глотки и миндалин, тогда как при ковиде он практически не наблюдается.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что Минздрав дал рекомендации по самостоятельному лечению ОРВИ.

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