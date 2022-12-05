Это ощущение в ногах сигнализирует о дефиците витамина B12 - невролог

«Когда поражается спинной мозг, первые симптомы включают трудности с ощущением вибраций в ногах, потерю чувства положения и потерю координации мышц (атаксия)», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

"Усталость, головокружение, мышечная слабость, одышка и бледность — все это симптомы дефицита витамина B12".

Витамин B12 играет жизненно важную роль, помогая нервам вашего тела оставаться здоровыми. Но когда уровень низок, нервные клетки могут перестать работать должным образом, что может оставить вас с иголками и другими более серьезными проблемами.Недостаток витамина B12 может вызвать «прогрессивное повреждение» нервов вокруг вашего тела. Дефицит может сделать нервы в спинном мозге менее эффективными при отправке сообщений из-за таких проблем, как потеря вещества, называемого миелином, который помогает создавать витамин B12.Ваш спинной мозг посылает электрические импульсы вокруг вашего тела, что необходимо для движения и передачи ощущений между вашим мозгом и телом.Эти проблемы являются признаком длительного дефицита витамина D. Если вы испытываете эти симптомы, вам потребуется лечение, как только они появятся. Повреждение нерва также может привести к таким проблемам, как потеря памяти и проблемы со зрением.Повреждение нерва может быть «постоянным», если вы не начнете лечениеПеред этими симптомами вы можете заметить симптомы, не связанные с повреждением нервов.Ранее МедикФорум писал о самых полезных крупах для пожилых.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.