Незаметный симптом инфаркта, который длится всего несколько минут

«Он думал, что сердечный приступ будет ощущаться как удар кувалдой по груди — когда боль настолько сильна, что вы сжимаете грудь и падаете на землю. Но пациент просто чувствовал жар и пот в течение нескольких минут, и все», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев, комментируя клинический случай специально для МедикФорум.

"Наиболее распространенным признаком сердечного приступа является непрекращающаяся боль в груди, которая может ощущаться как давление, стеснение или сдавливание".

Сердечный приступ — это неотложная медицинская помощь, которая возникает, когда поступление крови к сердцу блокируется — часто тромбом. Хотя наиболее распространенным и хорошо известным признаком сердечного приступа является боль в груди, она не всегда затрагивает каждого пациента. А для некоторых они испытывают это, даже не осознавая.В тематическом исследовании 62-летний Джон объяснил, как его единственный симптом длился несколько минут.Сердечный приступ — это неотложная медицинская помощь, которая возникает, когда блокируется подача крови к сердцу, часто из-за тромба. Хотя наиболее распространенным и хорошо известным признаком сердечного приступа является боль в груди, она не всегда затрагивает каждого пациента. А для некоторых они испытывают это, даже не осознавая.Хотя вскоре после этого Джон прошел медицинский осмотр, только через год врач обнаружил, что то, что пережил Джон, на самом деле было сердечным приступом.Есть другие симптомы сердечного приступа, которые могут быть неочевидными. Они могут включать в себяРанее МедикФорум писал о самых полезных крупах для пожилых.

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