Плохое питание увеличивает ухудшает зрения на 30%

"Исследования показали, что плохая диета может увеличить ваши шансы получить проблемы со зрением почти на 30 процентов. Возрастная дегенерация желтого пятна, наиболее частая причина потери зрения, является одним из таких состояний, связанных с неправильным питанием", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

"Связь между едой и зрением, вероятно, сложная и двунаправленная. Плохое зрение может мешать людям делать такие вещи, как доступ к транспорту, покупка продуктов и приготовление пищи, что, в свою очередь, может способствовать плохому питанию и отсутствию продовольственной безопасности".

Ваша диета играет важную роль в здоровье ваших глаз.Ученые обнаружили, что люди, которые придерживались несбалансированной диеты, имели на 30 процентов больше шансов сообщить об ухудшении зрения, по сравнению с людьми с самой здоровой диетой.Плохое зрение может затруднить правильное питание из-за трудностей с доступом к правильному питанию.Потребуются будущие исследования с продольными данными, чтобы определить, какое направление — плохое питание, ведущее к ухудшению зрения, или наоборот — может сыграть большую роль.Исследователи определили "плохую диету" как диетуРанее МедикФорум писал о самых полезных крупах для пожилых.

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