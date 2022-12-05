Тысячи людей сообщали о боли в двух областях за месяцы до инфаркта

"Боль в ногах также может быть важным сигналом надвигающегося сердечного приступа. Боль в теле может отражать различные типы сосудистых заболеваний в зависимости от того, где она возникает в организме", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

"Около 5% людей с ЗПА переносят сердечный приступ в течение 30 месяцев".

«Прогрессирующие симптомы со стороны конечностей оказались более сильным предиктором инфаркта миокарда 2 типа, чем инфаркта миокарда 1 типа. Инфаркт миокарда у пациентов с ЗПА был связан с повышенным риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и событий, требующих госпитализации».

Сердечные приступы — это острые явления, которым редко предшествуют очевидные предупреждающие признаки, но иногда симптомы могут проявляться за несколько часов или недель до сердечного приступа. Врачи советуют обращать внимание на признаки одышки, боли в плече или дискомфорта в груди.Например, когда боль поражает исключительно нижние конечности, это может означать проблемы с кровотоком из-за заболевания периферических артерий. Однако важно отметить, что боль в ногах не является симптомом сердечного приступа, но может быть признаком болезни сердца.В ходе исследования были выявлены два типа сердечных приступов, при этом инфаркт миокарда 1-го типа был вызван острыми тромботическими коронарными событиями. Инфаркт миокарда 2 типа, с другой стороны, имеет тенденцию следовать острому дисбалансу между доставкой и потребностью в кислороде.На начальных стадиях ЗПА симптомы могут быть скудными, при этом большинство осложнений возникает исключительно во время физической нагрузки и прекращается в состоянии покоя. Первыми симптомами ЗПА обычно являются боль, судороги или дискомфорт в ногах или ягодицах.Ранее МедикФорум писал о том, что зеленый чай может быть вреден для печени.

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