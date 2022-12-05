Врач уточнил признаки для своевременного распознавания тромбоза

«О появлении тромбоза свидетельствуют возникновение болей, отеков, посинения кожи и повышения температуры в конечностях», - сообщил медик.

«Одышка, удушье, кашель с кровью, боль в груди», - перечислил врач.

Тромбоз характеризуется образованием тромбов – кровяных сгустков, которые не рассасываются в положенное время и закрепляются на стенках артерий и вен. Самой распространенной формой патологии является тромбоз глубоких вен, при котором тромбы формируются в сосудах конечностей. Опасность таких сгустков в том, что может произойти их случайный отрыв. Попав в кровоток, они способны достигать артерий таких органов, как сердце, легкие, мозг. В случае их закупорки человек подвергается риску смертельно опасных состояний.Врач Дмитрий Тарасов уточнил, по каким признакам можно своевременно распознать тромбоз.Тарасов добавил, что самыми неблагоприятными являются признаки, свидетельствующие о тромбозе легочной или сердечной артерии.Специалист подчеркнул, что проявление вышеназванных симптомом требует оперативной реакции и обращения за медицинской помощью. Он отметил, что подверженность тромбозу увеличивается после перенесенного ковида.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, для кого могут быть опасными колебания атмосферного давления.

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