Сильные эмоции оказывают воздействие на разные органы тела

По данным портала The Health Site, научные исследования связывают определенные эмоции с особенностями работы разных органов нашего тела: например, гнев может негативно влиять на печень, стресс – на сердце и мозг, чувство страха – на почки.В состоянии сильной злости меняется функционирование печени, желудка и селезенки – специалисты связывают данную эмоцию с производством и выделением желчи. Кроме того, у людей, которые злятся, нередко возникают головные боли – это следствие сосудистых спазмов, вызываемых выбросом специфических гормонов. Если злиться приходится часто, повышается риск развития гипертонии.В этом состоянии дыхание становится более поверхностным, вдыхается меньше кислорода. Это способствует его дефициту в организме и негативно влияет на легкие, сердце.Длительный или чрезмерный страх сопровождается гормональными изменениями, из-за которых могут пострадать почки, эндокринная система.Оказывает серьезное воздействие на мозг (конкретно, на гипоталамус) и сердце. Если человек постоянно находится в стрессе, это увеличивает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний. Помимо этого, стресс может привести к усилению воспаления в организме; повысить кровяное давление, снизить уровень «хорошего» холестерина.Тревожность, волнение, беспокойство – эмоции, влияющие на перистальтику кишечника из-за выброса нейротрансмиттеров и гормонов в организме. Как результат, возникает тошнота, позыв в туалет, диарея.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, для кого могут быть опасным и колебания атмосферного давления

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