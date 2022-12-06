«Антивозрастное» и «противовоспалительное» действие – врач подчеркивает пользу глинтвейна

Красное вино

«Одним из ключевых ингредиентов глинтвейна является красное вино. Он содержит антиоксидант под названием ресвератрол, который получают из красной кожуры винограда, он известен своим противовоспалительным свойством и способствует свертыванию крови. Ресвератрол также содержит антиоксиданты, которые могут бороться со старением и возрастными заболеваниями, такими как инсульт, сердечные заболевания , а также снижают риск развития рака», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Специи

«Из-за прекрасного набора ингредиентов в глинтвейне все травы и специи имеют различные преимущества для здоровья»

Глинтвейн — лишь одно из многих праздничных угощений, люди будут наслаждаться этой зимой. Сочетание основы красного вина со специями, такими как корица, одновременно вкусно и синонимично новогодним праздникам. Однако в умеренных количествах напиток может принести неожиданную пользу для здоровья.Когда вы наслаждаетесь этим бокалом глинтвейна, вы можете принести своему телу некоторую пользу для здоровья.Добавленные в глинтвейн ингредиенты, такие как корица и гвоздика, дали емуИнгредиентами глинтвейна являются целая гвоздика, палочки корицы, звездчатый анис, черный перец горошком, ягоды душистого перца и сушеная апельсиновая цедра.Было доказано, что корица в глинтвейне оказывает мощное противовоспалительное действие, уменьшая отек и восстанавливая нормальную функцию тканей. Это может помочь при таких состояниях, как артрит. Антиоксиданты в красном вине и гвоздике также могут помочь уменьшить воспаление. Гвоздика в старые добрые времена использовалась стоматологами как болеутоляющее.Ранее МедикФорум писал о том, что нельзя есть при простуде.

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